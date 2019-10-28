28 октября в Украине годовщина освобождения от фашистских захватчиков, в мире отмечают день школьных библиотек и день тещи, на народном календаре Ефим осенний, день рождения отмечают актеры Джулия Роберт и Хоакин Феникс.

Праздники в Украине

28 октября в Украине отмечают День освобождения от фашистских захватчиков. Эта дата отмечается ежегодно в один и тот же день. 28 октября 1944 года с территории Украины были изгнаны последние соединения гитлеровцев. 27 октября советские войска вошли в Ужгород, а затем - на западную границу УССР. В этот день проводят торжества у могилы Неизвестного солдата и на местах боев, возлагают цветы.

Церковные и народные праздники

В церкви вспоминают икону Божьей матери "Спорительница хлебов". На этом образе Дева Мария посылает благословение с неба, а внизу находятся сжатые снопы. Иконе служили молебны во времена засухи и голода.

В народе сегодня Ефимий осенний в честь святого, который был монахом на Афоне. Крестьяне продолжали готовиться к зиме. Они верили, что с наступлением холодов людям начинает мешать нечистая сила, некоторая пряталась летом - она бьет горшки хозяйкам, путает нитки ткачихам. Чтобы она отступила, нужно было перекреститься и попросить о помощи святого Ефимия.

Международные праздники

В мире отмечают Международный День анимации в честь изобретения француза Эмиля Рено, которое он продемонстрировал в этот день 127 лет назад. Он назвал его оптическим театром и показал движущиеся картинки через прибор праксиноскоп.

Еще одна международная дата - День школьных библиотек. С 1999 года ее отмечают каждое четвертое воскресенье октября.

А в Греции сегодня День охи, то есть в перевод с греческого - День "нет". В этот день в 1940 году премьер-министру Греции Иоаннису Метаксасу вручили телеграмму от нацистского диктатора Муссолини, который предлагал Греции сдать национальные позиции. Ему ответили "нет". И уже в 6 утра на следующий день итальянские военные начали оккупации греческих территорий и страна вступила в мировую войну. Греки оказали отчаянное сопротивление превосходящему по силам сопернику, но с помощью гитлеровских войск Афины удалось занять через полгода.

События и даты

В 1886 году в США официально открыли Статую Свободы, которая является одним из символов Нью-Йорка и США.

В 1962 году Никита Хрущев заявил о демонтаже советских ракет на Кубе.

В 1981 году была основана группа Metallica.

День рождения сегодня празднует итальянский певец и композитор Эрос Рамаззотти. Ему исполняется 56 лет.

Знаменитой голливудской актрисе Джулии Робертс сегодня - 52.

Еще один именинник - музыкант и актер, известный по роли Джокера - Хоакин Феникс. Ему сегодня 45 лет.

Именины

Сегодня православные именины отмечают Иван, Денис и Лукьян.