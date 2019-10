26 октября в Киеве пройдет "Конопляный марш свободы - Just Do It!", участники которого выступят за легализацию медицинской марихуаны в Украине и декриминализацию незначительных проступков, связанных с хранением каннабиса без цели сбыта.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Участники марша соберутся 26 октября в 12:00 возле Кабинета министров. Они планируют пройти по правительственному кварталу и "отправиться к ведомству, где блокируется реализация стратегии государственной политики в отношении наркотиков". Завершится марш возле здания Верховной Рады Украины.

Скриншоты: Facebook/ Конопляний Марш Свободи 2019 - Just Do It!

Напомним, марш за легализацию марихуаны - "Конопляный марш свободы" - проходил в Киеве в середине лета. Его участники требовали снять уголовную ответственность за употребление каннабиса и разрешить его как минимум в медицинских целях.

Также мы писали, что в "Слуге народа" подготовили законопроект о легализации марихуаны в Украине, он может быть внесен в Верховную Раду в ближайшие месяцы.