В соответствии с принятым в 2016 году законом, начиная с сентября 2020 года в Украине должны исчезнуть русскоязычные школы, а среднее образование перейдет на украинский язык. Однако во фракции "Слуги народа" рассматривают вариант продления переходных положений закона об образовании на три года. Об этом "Стране" заявили сразу несколько представителей фракции.

В "Слуге народа" не исключают, что для обучения как на языках Евросоюза, так и на русском, вступление в силу образовательных норм могут отложить до 2023 года.

Однако вариант вообще отменить норму, уничтожающую образование на русском языке, пока не рассматривается.

"Ни у кого не вызывает сомнений, что закрытие всех русских школ никак не может стать эффективным шагом к возврату Донбасса и Крыма. Но и отказаться от этого не так просто", - объяснил позицию "Слуг народа" наш собеседник в политсиле.

А нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский сообщил "Стране", что уже в ближайшую пятницу во время Часа вопросов к правительству ответы по этой теме есть надежда услышать от главы Министерства образования Анны Новосад.

Статью "Страны" о том, что происходит в школах с русским языком обучения в преддверии тотальной украинизации образования и есть ли вероятность, что норма закона о ликвидации русских школ будет изменена, читайте здесь.

В начале октября Новосад в эфире телеканала "Прямой", который связывают с экс-президентом Петром Порошенко, напомнила, что с 2020 года русских школ в стране больше не будет.

Мы приводили данные летнего опроса, согласно которому большинство украинцев полагают, что русский язык нужно изучать в школах.