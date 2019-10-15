Во вторник, 15 октября, в Киеве по адресу улица Саксаганского, 20 стало плохо пассажиру такси. Автомобиль Chevrolet Aveo остановился, однако мужчина скончался до прибытия медиков. Вызов на линию экстренных служб поступил около 9:30. Об этом сообщает Информатор.

Как стало известно правоохранителям, мужчина ехал пассажиром в такси. Во время движения мужчине стало плохо и он умер. К сожалению, врачи были бессильны. Умершим оказался мужчина 1957 года рождения. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Ранее, в субботу, 12 октября, в Дарницком районе Киева произошел трагический инцидент. На улице Ревуцкого прямо на остановке общественного транспорта скончалась пожилая женщина.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве на Броварской окружной маршрутка с пассажирами ехала в сторону города и задавила женщину, которая буквально бросилась под колеса. Водитель предоставил запись с регистратора.

Ранее стало известно, что таксист с двумя пассажирами врезался в столб рекламного щита. Авария случилась около 03:00 в Киеве на улице Олены Телиги, 12б.