Власти Китая и США смогли договориться по вопросу торгово-экономического соглашения. Об этом 15 октября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, пишет ТАСС.

"То, о чем заявляют Соединенные Штаты, соответствует действительности. Насколько нам известно, Китай и США придерживаются единой позиции по проблеме торгово-экономического соглашения, здесь нет различий", - сообщил дипломат.

По словам Шуана, предстоящее соглашение будет иметь чрезвычайно важное значение и положительно отразится на обеих странах, а также на всем остальном мире.

Накануне, 14 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки, по которой страны достигли договоренностей, и приступил к закупкам американской сельхозпродукции. Позже стало известно о том, что Пекин хочет провести дополнительные переговоры с Соединенными Штатами в конце октября, чтобы уточнить детали сделки до того, как лидер КНР Си Цзиньпин подпишет соглашение.

Напомним, что США передумали повышать пошлины для Китая в обмен на деньги от сельхозпродукции.

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