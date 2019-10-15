Россия не выражала согласие с началом военной операции ВС Турции в Сирии. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Его цитируют РИА Новости.

Лаврентьев отметил, что согласия между Москвой и Анкарой о начале операции не было. В частности, он выразил опасения того, что турецкие действия могут разрушить хрупкий межконфессиональный мир. В России выразили надежду на то, что ситуация на северо-востоке Сирии нормализуется за счет диалога курдов с правительством президента Сирии Башара Асада.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии 9 октября. Ее целью является создание на северо-востоке Сирии, который находился под контролем курдов, турецкой "буферной зоны". Ряд курдских формирований считаются в Турции террористическими. Еще одной целью операции является возможное возвращение на данную территорию Сирии сирийских беженцев из Турции.

США отказались поддержать курдов против Турции и вывели с северо-востока Сирии свои войска. Ранее Пентагон использовал курдские силы для военных операций в регионе. В про-курдских вооруженных "Сирийских демократических силах" (SDF), ранее пользовавшихся поддержкой Вашингтона, назвали это "ударом ножом в спину".

Как сообщала "Страна", после начала столкновений с турецкими силами, курды возобновили переговоры с представителями президента Сирии Башара Асада.

В результате он отдал приказ сирийским войскам выдвинуться навстречу армии Турции для их защиты. К 15 октября курды возвратили под контроль Дамаска ряд стратегически важных пунктов в северо-восточной Сирии, включая собственную твердыню Манбидж.