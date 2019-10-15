Во вторник, 15 октября, президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы экс-министра обороны Александра Кузьмука. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

"Уволить генерала армии Украины Кузьмука Александра Ивановича с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды", - сказано в указе №751/2019 от 15 октября.

Александр Кузьмуку 65 лет. В 1995-м возглавил Национальную гвардию Украины. Занимал должность министра обороны во времена президентства Леонида Кучмы - с 1996 до 2001 года и в конце 2004 - начале 2005 годов. Был народным депутатом Верховной Рады 4-го и 6-го созывов. В 2007 году недолго побыл вице-премьер-министром Украины. С 11 марта 2010 года по 24 февраля 2014 года был внештатным советником экс-президента Януковича. А 25 марта 2014 года в то время и. о. президента Украины Турчинов назначил Кузьмука своим внештатным советником по вопросам обороны.

Напомним, в 2016 году в Киеве ограбили квартиру экс-министра обороны Кузьмука.

Также мы писали, что Кузьмук попал в выводы экспертизы как один из министров обороны, при котором снизилась обороноспособность Украины.