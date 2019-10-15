Певица Наташа Королева попросила Зеленского отменить запрет на ее въезд в Украину
Певица Наталья Королева, которой в октябре 2016 года СБУ запретила въезд в Украину на пять лет, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отменить запрет. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Поп-звезда опубликовала видео со свей ныне покойной бабушкой, снятое братом певицы, когда семье стало известно о решении СБУ. В ролике пожилая женщина со слезами спрашивает, за что власти наказали ее внучку, которая не сделала ничего плохого.
"Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки!.. Через неделю ее не стало", - написала Королева.
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Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на 5 лет!!! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки !!! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало! Сегодня в день ее Рождения я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких! Объвинение, которое вынес мне Суд 3 Года назад , опираясь только на лживую статью в интернете проплаченного трудно, даже его назвать «журналиста», и давление семейной парочки кровожадных депутатишек с ядовитым слюновыделением брыжжащих «Ганьба Запроданке», выглядит абсурдно и нелепо! Я - Наташа Королева на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины!!! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения! Меня обвинили, что я: провожу діяльність що створює передумови до втручання у внутрiшнi справи Украiни та вчининня протиправних проявiн! Наверное, это Песня о Киевском мальчишке или о маленькой стране или Тюльпаны, которые желтого цвета разлуки, так напугали своими призывами к экстремизму?! Три года пролетели... за это время многое изменилось в Украине, и я верю и надеюсь, что в лучшую сторону! К власти пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди! Я направила письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского @zelenskiy_official с просьбой скасувати цю сфабриковану справу і дозволити мені в'їзд на мою історичну батьківщину!!! Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как с актерами любимого народного сериала «Сваты» всю обсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!!! Я верю и надеюсь, что в такой большой праздник Покрова Святой Богородицы произойдёт чудо и добро восторжествует, а моя бабушка на небесах дождётся справедливого решения и будет покоиться с Миром!!!Люблю тебя бабулечка, дякую тобI за любов, за твої колискові за щедрість і віру в хороших і добрих людей! З днем народження бабуся!!!!! #наташакоролева #бабушка #деньрождения #символюности #украина
Видео: Instagram/ koroleva__star
Певица сообщила, что в день рождения бабушки, который был 14 октября, она не смогла положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких. В связи с этим она направила президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с просьбой отменить запрет на въезд в Украину.
По убеждению Королевой, дело о "вмешательстве во внутренние дела Украины", из-за которого ей по закону нельзя появляться на родине, сфабриковано.
"Обвинение, которое вынес мне суд 3 года назад, опираясь только на лживую статью в интернете проплаченного журналиста, выглядит абсурдно и нелепо. Я на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения", - написала знаменитость.
Королева надеется, что новая власть принесет в Украину позитивные перемены.
"К власти пришли молодые и порядочные, с трезвым взглядом на жизнь люди! Я направила письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского... Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как в случае с с актерами любимого народного сериала "Сваты", всю абсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!" - отметила певица.
Как писала "Страна", после смерти бабушки СБУ в порядке исключения разрешила певице посетить похороны родственницы. Однако после этого запрет на въезд остался в силе.
В прошлом году Королева через адвокатов подала иск в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить запрет на въезд в Украину.