Певица Наталья Королева, которой в октябре 2016 года СБУ запретила въезд в Украину на пять лет, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отменить запрет. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Поп-звезда опубликовала видео со свей ныне покойной бабушкой, снятое братом певицы, когда семье стало известно о решении СБУ. В ролике пожилая женщина со слезами спрашивает, за что власти наказали ее внучку, которая не сделала ничего плохого.

"Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки!.. Через неделю ее не стало", - написала Королева.

Видео: Instagram/ koroleva__star

Певица сообщила, что в день рождения бабушки, который был 14 октября, она не смогла положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких. В связи с этим она направила президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с просьбой отменить запрет на въезд в Украину.

По убеждению Королевой, дело о "вмешательстве во внутренние дела Украины", из-за которого ей по закону нельзя появляться на родине, сфабриковано.

"Обвинение, которое вынес мне суд 3 года назад, опираясь только на лживую статью в интернете проплаченного журналиста, выглядит абсурдно и нелепо. Я на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения", - написала знаменитость.

Королева надеется, что новая власть принесет в Украину позитивные перемены.

"К власти пришли молодые и порядочные, с трезвым взглядом на жизнь люди! Я направила письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского... Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как в случае с с актерами любимого народного сериала "Сваты", всю абсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!" - отметила певица.

Как писала "Страна", после смерти бабушки СБУ в порядке исключения разрешила певице посетить похороны родственницы. Однако после этого запрет на въезд остался в силе.

В прошлом году Королева через адвокатов подала иск в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить запрет на въезд в Украину.