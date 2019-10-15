Молодая помощница 73-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, с которой ему приписывают роман, опубликовала в соцсети фото, на котором можно рассмотреть на ее безымянном пальце красивое кольцо с большим камнем, которое очень похоже на обручальное. Подписчики сразу же акцентировали внимание на этом украшении, но Татьяна хранит молчание и не говорит о личной жизни.

Фото: instagram.com

Российские СМИ пишут о том, что она и раньше показывала это кольцо. В частности, на закрытии "Новой волны" в Сочи, где Татьяна появилась вместе с Евгением Петросяном.

Напомним, что о скандальном разводе юмориста Евгения Петросяна и его жены Елены Степаненко стало известно осенью 2018 года, когда артисты делили свое многомиллионное имущество.

Тогда же общественность заговорила о его якобы уже долгом романе с 30-летней помощницей. СМИ сообщали о том, что юморист помог Татьяне купить две дорогостоящие квартиры в Москве, а также постоянно балует ее дорогими подарками.

Ранее "Страна" писала о том, что домработница Петросяна заявила, что Степаненко пыталась извести юмориста порчей и магией вуду.

Также мы сообщали, что Петросян отметил развод шампанским и выложил видео торжества в Instagram.