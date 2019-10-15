Президент Владимир Зеленский утвердил изменения в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны, в числе которых - вывод из СНБО экс-секретаря ведомства Александра Данилюка. Об этом говорится в указе президента от 15 октября на сайте главы государства.

Так, Зеленский ввел в персональный СНБО предварительно назначенного секретаря - Алексея Данилова и председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.

Также президент утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны первого заместителя председателя Службы безопасности - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ЦУ СБУ Владислава Бухарева.

Еще одним пунктом из состава Совета национальной безопасности и обороны выведен уволенный ранее с должности секретаря СНБО Александр Данилюк.

Напомним, что Данилюк подтвердил, что катализатором его ухода из СНБО стала ситуация вокруг Приватбанка.

Также мы писали о том, что Зеленский рассказал как от него уходил Данилюк.