Фигуранты "дела украинских диверсантов" Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, , включены в список на новый обмен между Россией и Украиной. Об этом сообщила адвокат Оксана Железняк.

"Да, они давно включены в этот список", - ответила она на соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Россия". Накануне они были этапированы в Москву для участия в заседании Верховного суда (ВС), где будет рассматриваться апелляция на их приговор.

Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка были задержаны в ноябре 2016 года в Севастополе. Их осудили на 14 лет заключения в колонии строгого режима за попытку диверсии на объектах инфраструктуры Черноморского флота РФ.

Штыбликов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, признал себя виновным и действующим офицером военной разведки Украины. Он получил пять лет колонии строгого режима. Дудка и Бессарабов вины не признали и были приговорены к 14 годам строгого режима. Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский заявил о составлении списков по новому обмену удерживаемыми лицами. Выступивший на форуме YES-2019 в Киеве Олег Сенцов призвал приложить усилия и провести новый обмен как можно быстрее.

О предыдущем обмене, который состоялся 7 сентября, в Ясно.Понятно разбиралась Олеся Медведева: