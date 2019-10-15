Украинские националисты собираются отметить вечером памяти в Колонном зале Киевсовета 60-летие убийства Степана Бандеры, которое произошло 15 октября 1959 года в Мюнхене.

Начало вечера памяти заявлено на 18:30. А его организаторами выступили негосударственный аналитический центр "Украинские студии стратегических исследований", издательство Объединение бывших воинов УПА США и Канады "Litopys UPA", а также художественное объединение "Кувшин".

Во время мероприятия последователям Бандеры покажут его личные вещи. Кроме того, заявлены дискуссия историков и вечер повстанческой песни с участием популярных среди националистов исполнителей Тараса Компаниченко и группы "Рутения".

Ожидается, что гостями вечера в честь годовщины убийства Бандеры станут известные общественные и политические деятели, художники и музыканты, которые "считают честью называться бандеровцами", как сказано в пресс-релизе.

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