Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая опубликовала на своей странице фото в купальнике. Так в Instagram певица ответила хейтерам, которые критикуют ее фигуру.

По словам Зарицкой, она долгое время не могла принять свои формы, однако позже изменила взгляды. "Я долго ненавидела то, что видела в зеркале. Ненавидела до тех пор, пока не поняла – другой я никогда не стану. Поэтому у меня есть выбор – сидеть на жестких диетах всю жизнь, считать калории в судорогах от страха перевесить дневную норму или понять, что я такая, как я есть, и стараться усовершенствовать свои формы. Я за счастливую жизнь. За спорт и сладости", - поделилась Александра.

Певица также призналась, что на фотографиях, которые запостила в Instagram, чувствует себя соблазнительной, откровенной, красивой и смелой.

Фото: instagram.com

Напомним, что cолистка группы KAZKA уже показывала пышные формы в белом купальнике с отдыха в Турции.

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