Контрразведка и демилитаризация. Опубликован обновленный проект закона об СБУ
Глава СБУ Иван Баканов подал резиденту Владимиру Зеленскому проект новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины". Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности. Внесение изменений в законодательство - важная составляющая реформы, благодаря которой СБУ трансформируется в высокотехнологичную, мобильную и оптимальную по численности специальную службу, способную эффективно противодействовать новым вызовам и угрозам государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Также указаны приоритетные направлениями реформирования СБУ:
- отказ от несвойственных специальным государственным органам функций;
- расширение контрразведывательного вектора работы;
- внедрение гибкой структуры;
- оптимизация кадрового состава;
- демилитаризация;
- повышение уровня социального обеспечения сотрудников;
- минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;
- усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
- совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.
Также уточняется, что на днях концепцию нового видения Закона "О Службе безопасности Украины" представили членам профильных парламентских комитетов, послам "Большой семерки" и руководителям представительства ЕС и НАТО в Украине, а также Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС).
"Международные партнеры поддержали реформу Службы и выразили готовность оказать помощь в ее реализации", - добавили в СБУ.
Ранее "Страна" писала о том, что Баканов рассказал, как планирует реформировать СБУ.
Также мы сообщали, что Баканов анонсировал в СБУ увольнения и повышение зарплат.