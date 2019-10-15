Глава СБУ Иван Баканов подал резиденту Владимиру Зеленскому проект новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности. Внесение изменений в законодательство - важная составляющая реформы, благодаря которой СБУ трансформируется в высокотехнологичную, мобильную и оптимальную по численности специальную службу, способную эффективно противодействовать новым вызовам и угрозам государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Также указаны приоритетные направлениями реформирования СБУ:

отказ от несвойственных специальным государственным органам функций;

расширение контрразведывательного вектора работы;

внедрение гибкой структуры;

оптимизация кадрового состава;

демилитаризация;

повышение уровня социального обеспечения сотрудников;

минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;

усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.

Также уточняется, что на днях концепцию нового видения Закона "О Службе безопасности Украины" представили членам профильных парламентских комитетов, послам "Большой семерки" и руководителям представительства ЕС и НАТО в Украине, а также Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС).

"Международные партнеры поддержали реформу Службы и выразили готовность оказать помощь в ее реализации", - добавили в СБУ.

Ранее "Страна" писала о том, что Баканов рассказал, как планирует реформировать СБУ.

Также мы сообщали, что Баканов анонсировал в СБУ увольнения и повышение зарплат.