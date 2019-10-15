После восстановления в должности главы Конституционного суда Станислава Шевчука шаги, направленные на избрание Радой нового судьи Конституционного суда на его место, пока невозможны.

"Поскольку было решение суда и он (Станислав Шевчук, который был избран членом КС по квоте Верховной Рады – Ред.) был восстановлен на работе, проведение каких-либо действий по избранию нового судьи Конституционного суда пока что невозможно, поэтому будем смотреть, как будут развиваться события", - цитирует "Интерфакс-Украина" председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

В то же время советник Станислава Шевчука Денис Невядомский в Facebook заявил, что все распоряжения и действия Александра Тупицкого как председателя КСУ являются незаконными с 11 октября - с того момента, как суд восстановил Шевчука в должности.

"С 11.10.2019 все распоряжения и действия Тупицкого, как председателя КСУ, являются незаконными и содержат состав преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного Кодекса Украины. Посоветовал бы причастным не становиться соучастниками. Ради будущего суда, Тупицкий обязан выполнить судебное решение и покинуть занимаемую должность", - написал Невядомский.

Скриншот: Facebook/ Denis Nevyadomski

Напомним, председателя Конституционного суда Станислава Шевчука сняли с должности в мае 2019 года после конфликта с экс-президентом Петром Порошенко. 11 октября по решению Окружного админсуда Киева он был восстановлен в должности.

Между тем, в конце сентября на должность председателя КСУ был назначен Александр Тупицкий. И сейчас он, согласно решению суда, должен передать пост восстановленному Станиславу Шевчуку.

15 октября, в первый рабочий день после победы в суде, Шевчук пришел в здание КСУ на Жилянской. Он подал в секретариат суда заявление о своем восстановлении на работе и предоставил решение суда.