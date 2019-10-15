Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков опубликовал снимок, как покупает на автодорожной трассе яблоки.

На фото музыкант обнимает за талию продавщицу и держит в руках ведерко с фруктами.

"Какие же в моих родных местах вкусные яблочки:) Антоновка... ммм", - подписал снимкой Жуков.

Напомним, певцу 43 года, он родился в городе Димитровграде Ульяновской области (Приволжье). А по трассе певец ехал в Тольятти, где у группы "Руки вверх" состоялся концерт. По отчету с него видно, что в зале был аншлаг.

Фото: Сергей Жуков Инстаграм

Сергей Жуков отправился на гастроли вскоре после возвращения с отпуска, который прошел в теплых краях.

Фото: Сергей Жуков Инстаграм

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