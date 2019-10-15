В понедельник, 15 октября, в городе Херне (Германия) по меньшей мере пять человек, включая полицейского, получили травмы во время курдских демонстраций. Протестующие против военной операции Турции в Сирии разгромили турецкое кафе. Об этом сообщает DW.

В полиции сообщили, что столкновения вспыхнули, когда толпа проходила мимо торгового киоска. Человек внутри киоска провоцировал колонну, показывая рукой оскорбительные жесты. Мужчина и женщина внутри киоска получили травмы в результате столкновений. Демонстранты разбили окна и сломали мебель в турецком кафе. Пострадали один из сотрудников и один полицейский.

По данным немецких СМИ, организатором акции был немец, который регулярно координирует демонстрации по разным поводам в городе. Он также пострадал, пытаясь успокоить некоторых протестующих.

Агентство DPA сообщает, что акция протеста, в которой приняли участие около 350 человек, не была санкционирована местными властями.

Как сообщала "Страна", 9 октября 2019 власти Турции начали военную операцию. Ее целью является создание на северо-востоке Сирии, который находился под контролем курдов, турецкой "буферной зоны". Ряд курдских формирований считаются в Турции террористическими. Еще одной целью операции является возможное возвращение на данную территорию Сирии сирийских беженцев из Турции.

После начала столкновений с турецкими силами, курды возобновили переговоры с представителями президента Сирии Башара Асада. В результате он отдал приказ сирийским войскам выдвинуться навстречу армии Турции для их защиты. Затем курды возвратили под контроль Дамаска ряд стратегически важных пунктов в северо-восточной Сирии, включая собственную твердыню Манбидж.