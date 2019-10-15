Бизнесмен Андрей Пальчевский, активно поддерживавший Владимира Зеленского во время избирательной кампании, объяснил резкую смену своей риторики по отношению к президенту и его команде. Об этом он рассказал во время программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NewsOne.

Отвечая на вопрос заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой, связана ли критика команды Зе с тем, что его не позвали в эту команду, Пальчевский ответил утвердительно.

"Абсолютно связано. Я настоящий буйный. Настоящий, который спросил бы у Зеленского: "А что здесь делают эти люди?" Более того, они знают, что я богат. Я достаточно богат, чтобы не зависеть от кланов. Мне никто не платит. Зеленский знает, что мне можно платить зарплату, а можно не платить. Я буду на своих ногах", - признался бизнесмен.

В то же время он сказал, что не держит обиды на президента.

"У меня нет обиды на Зеленского. Во время выборов мы договорились, что создадим фронт второго мнения. Однажды я стоял с Зеленским, и подбежал Андрей Богдан. На третий раз, когда он влез в разговор, у нас случилась перепалка. Я ему сказал: "Слушай, ты просто зае... утомил", - рассказал Пальчевский.

По его словам, он поддерживал принципы, которые Зеленский провозглашал до выборов.

"Украинцы поддержали Зеленского в пику Порошенко, потому что он такое вытворял с нашей страной! Был бы там Зеленский, Краснянский, Белявский – все бы прошли. Владимир Зеленский обещал нам посадки и равноудаленность. Прошло 6 месяцев у власти... Посадок нет. Они может быть и будут, но второстепенных специалистов", - констатировал Пальчевский.

Ранее "Страна" приводила комментарий Пальчевского по поводу его участия в выборах мэра Киева.

Мы также писали, что во время президентской выборной кампании в штабе Порошенко назвали Пальчевского российским агентом и бывшим сотрудником ГРУ РФ.