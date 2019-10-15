Апелляцию защиты арестованного экс-нардепа Сергея Пашинского на меру пресечения суд рассмотрит 17 октября в Киеве. Об этом юрист Андрей Портнов сообщил в Telegram. Он отметил, что заседание начнется в 14:00.

"Парубий и остальное преступное отребье, послезавтра 17 октября в 14:00 у члена вашего воровского сообщества Пашинского в Киевом апелляционном суде рассмотрение его жалобы на меру пресечения", - написал Портнов. "Скупайте полосатую одежду и готовьтесь потихоньку в тюрьму", - подытожил он.

Фото: t.me/PortnovUA

Напомним, что 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского на два месяца за то, что в январе 2016 года тогда еще нардеп выстрелил в жителя области Вячеслава Химикуса из своего зарегистрированного пистолета макри Glock 19 и прострелил ногу пострадавшему.

Также мы сообщали, что адвокаты бывшего народного депутата Верховной Рады Сергея Пашинского 11 октября обжаловали его арест.

Кроме того, "Страна" разбиралась, как дело Пашинского окончательно похоронило "Народный фронт".