В среду, 16 октября, Украина снова будет одной из самых теплых стран в Европе, температура воздуха местами поднимется до +24 градусов. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Украине температура воздуха в течение дня будет достигать +18...+24 градусов, а, например, в Испании, Франции, Германии, Великобританию или Швеции - всего +10...+15 градусов.

"Дожди и в дальнейшем нас обходить, будет преобладать сухая ясная погода. Верный Санчо Панса осени - туман - начинает подчинять себе ночи и утра, а иногда и задерживаться до обеда. Наиболее вероятные туманы завтра на востоке, юге, в центре и вокруг Карпат. Видимость в туманах будет ухудшаться до 300-500 метров, внимательно!" - предупредила Диденко.

По данным синоптика, в Киеве среда будет сухой солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов, впрочем ночью будет гораздо прохладнее.

"Чтобы мы не перепутали осень с летом, об этом напомнит множество желтых листьев, которое пора бы собрать нашим коммунальщикам, и холодные ночи с температурой воздуха +6...+12 градусов. Такая погода продлится до конца недели, с небольшими колебаниями температуры воздуха", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик пообещала украинцам теплую неделю и похолодание только к выходным.

Также мы писали, что погода в Киеве будет радовать теплом еще около 10 дней - до 24-25 октября.