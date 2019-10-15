Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, высказался в адрес предположений президента Дональда Трампа о том, что он и его отец совершили преступления, связанные с Украиной, назвав их смешными. Об этом пишет The New York Times.

Байден-младший признал, что его, вероятно, не назначили бы в правление иностранной компании, если бы его фамилия не была Байден, но он отверг предположения президента Трампа о том, что он и его отец совершили преступления.

"Ошибался ли я? Возможно, из-за масштабной схемы…" - сказал Байден в интервью ABC News. "Но делал ли ошибки из-за недобросовестности? Абсолютно нет".

"Я думаю, что в моей жизни многое бы не случилось, если бы моя фамилия не была Байден", - отметил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинял Джо Байдена в коррупции и призвал власти КНР и Украины провести расследование в отношении его и подчиненных ему организаций.

Ранее "Страна" сообщала, что Хантер Байден получал более 100 тысяч долларов в месяц от компании Burisma Holdings Limited украинского бизнесмена Николая Злочевского. Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена также получил 1,5 миллиарда долларов из Китая без всякой видимой причины.