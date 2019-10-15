Национальное антикоррупционное бюро подозревает советника мэра Киева и экс-нардепа Дмитрия Белоцерковца в недостоверном декларировании. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Подозрение касается того, что мой новорожденный сын и моя жена периодически находились у моей матери с целью присмотра за ребенком, а я это не указал в декларации. Как один из элементов доказательной базы выступают адреса доставки памперсов", - пояснил Белоцерковец.

Он подчеркнул, что НАПК полностью проверяло декларацию. Туда же было отправлено письмо с вопросом, нужно ли декларировать факт проживания супруги в другом месте. "Я отправлял письмо с целью понять, а нужно ли было это декларировать, на что получил четкое разъяснение в результатах проверки. Проверка НАЗК нарушений в моей декларации не выявила, а это тот орган, который и должен оценивать юридическую позицию в таких производствах", - добавил советник киевского мэра.

Он назвал подозрение НАБУ "смешными элементами борьбы". "Воспринимаю это, как элемент политического давления на мэра столицы Виталия Кличко", - резюмировал Белоцерковец.

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

В свою очередь, пресс-служба НАБУ отмечает, что Белоцерковцу было сообщено о подозрении по ст. 366-1 (внесение недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления) Уголовного кодекса. Следствие установило, что экс-депутат внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017 годы.

Он не задекларировал пользование недвижимым имуществом в Киеве стоимостью 3,8 млн гривен, принадлежащее его близкому родственнику. Отмечается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года.

Отметим, что в своей декларации за 2016 год Белоцерковец указала, что накупил немало биткоинов и несколько картин, имеет много валюты наличностью.

Напомним, что 4 сентября Кабинет министров поддержал увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА. После этого Кабмин обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Подать представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА в июле Кабинет министров попросил глава Офиса президента Андрей Богдан. Тогда правительство Гройсмана отказалось рассматривать увольнение киевского мэра с этого поста. Сам столичный глава назвал этот шаг незаконным и противоречащим Конституции.

При этом Кличко пообещал баллотироваться на следующих местных выборах, несмотря на то, что они могут не иметь смысла после разделения полномочий мэра и главы КГГА.

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