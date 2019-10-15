У украинского журналиста Дмитрия Гордона и его жены, телеведущей и главного редактора сайта "Гордон" Алеси Бацман родилась дочь. Об этом передает издание "Факты".

Для 51-летнего Гордона новорожденная девочка, которую назвали Лианой, стала седьмым ребенком. А для 35-летней Бацман - третьим. У пары есть еще две совместных дочери: трехлетняя Алиса и семилетняя Санта.

В предыдущем браке с Еленой Сербиной у Гордона родились четверо детей: Ростислав (сейчас ему 27 лет), Дмитрий (24 года), Елизавета (20 лет) и Лев (18 лет).

По словам известной пары, первыми с рождением ребенка их поздравили дочери Санта и Алиса, исполнив музыкальный этюд.

Ранее "Страна" рассказывала о рождении девочки у экс-солистки Группы "Виа Гра" Санты Димопулос.

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