В Тернополе сотрудники военкомата вылавливали ночью молодых людей призывного возраста в публичных местах. Об этом пишет "20 минут. Тернополь".

Сообщается, что в ночь с 13 на 14 октября было поймано около 40 парней, их отправили на медкомиссию. Ночью призывников поджидали в публичных местах и, не представляясь, затаскивали в автомобиль, заламывая им руки. Сотрудники военкомата, по данным издания, были в гражданской одежде. Утром 14 октября под стенами военкомата собрались родители задержанных парней, однако их внутрь не пустили. В связи с этим на место вызвали полицию.

По данным издания, начальник сектора Тернопольского ГУНП Андрей Кульчицкий сообщил родственникам призывников, что их не задержали, а пригласили. По его словам, они отдыхают и находятся в хороших условиях.

По словам начальника отдела комплектации и призыва Тернопольского областного вноенного комиссариата Петра Сирко, призывники обязаны явиться в военкомат после указа президента о начале призыва даже в случае, если повестка не была вручена.

"Мы не можем насильно заставлять проходить призывников медицинский осмотр, но в Законе Украины указано, что призывник обязан пройти медицинский осмотр перед отправкой в воинскую часть. Работники военкомата могут вручить повестку в любом месте и любое время, в том числе и на улице. В отношении работников военного комиссариата, я не думаю, что они не представлялись. Они могут быть одеты в гражданскую одежду, главное – должны представиться", – заявил Сирко.

Фото: te.20minut.ua

Напомним, в Украине 1 октября стартовал осенний призыв.

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