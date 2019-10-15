Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева опубликовала в Инстаграме - @podkopayeva_official - трогательное фото новорожденной дочери и другие снимки, показывающие ее счастливую жизнь.

19 сентября 41-летняя спортсменка стала мамой третьего ребенка. Девочка родилась в США, где постоянно живет семья.

На снимке муж Лилии Игорь Дубинский держит малышку на руках и улыбается.

"Ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях. Но такая огромная, что не помещаешься в сердце", - подписала фотографию Подкопаева.

Фото: Игорь Дубинский с новорожденной дочерью. Инстаграм Лилии Подкопаевой

В комментариях к посту подписчики пишут поздравления, а также спрашивают, что пара назвала ребенка. Но Лилия пока не отвечает на тот вопрос.

Помимо новорожденной, спортсменка воспитывает 13-летнего приемного сына Вадима и 12-летнюю дочь Каролину, рожденную в браке с Тимофеем Нагорным.

Вадим и Каролина - двое других детей спортсменки. Фото: Инстаграм Лилии Подкопаевой

Лилия Подкопаева с семьей живет в американской Атланте, столице штата Джорджия. Спортсменка считает этот город особенным, поскольку здесь она получила два олимпийских золота и там же встретила любовь - Игоря Дубинского.

На снимках Лилия счастливая, посещает прогулки. "Пусть эта осень будет пахнуть счастьем", - подписала фото спортсменка, на котором она сидит на скамейке у входа в дом.

Фото: Инстаграм Лилии Подкопаевой

На другом снимке Лилия показывается своего питомца. "Разве можно прожить всю жизнь вот так, без собаки", - подписала фото спортсменка.

Фото: Инстаграм Лилии Подкопаевой

Супруг Лилии Подкопаевой - Игорь Дубинский - американский бизнесмен. Профиль деятельности - инвестиции и застройки. Он проживает в США уже 25 лет.

Подкопаева и Дубинский. Фото: viva.ua

Предложение руки и сердца Дубинский сделал по-особенному: как именно - читайте в нашем материале.

Ранее Ани Лорак сообщила, что дружит с Лилией Подкопаевой. Они опубликовали совместный снимок с отдыха в США.