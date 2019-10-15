Город-государство Сингапур в следующем году планирует запретить рекламу напитков с повышенным содержанием сахара. Такое заявление сделал министр здравоохранения Эдвин Тонг, сообщает CNN.

Уточняется, что запрет будет распространяться на все медиаплатформы, включая печатные издания, интернет-медиа и телевидение. Он коснется всех сладких газированных напитков, соков, питьевых йогуртов, растворимого кофе и тд. Теперь производители сладких напитков также обязаны маркировать товары специальными отметками.

Тонг заявил, что это первые шаги для борьбы с диабетом. Также рассматривается полный запрет чрезмерно сладких напитков и введение обязательных физических упражнений . Министерство здравоохранения Сингапура будет изучать мнение потребителей и работников индустрии в течение нескольких следующих месяцев. И уже в следующем году надеется ввести запрет.

В сингапурском отделении Coca-Cola заявили, что приветствуют такие меры, и заверили, что запрет не слишком отразится на компании, ведь они уже выпускают напитки без сахара или с его минимальным содержанием.

Отметим, что каждый седьмой житель Сингапура болеет диабетом. По данным Всемирной организации здравоохранения, люди, которые употребляют одну-две банки сладкого напитка в день, на 26% больше рискуют заболеть диабетом второго типа, чем те, кто употребляет такие напитки реже.

Ранее "Страна" писала о том, что производство сахара в Украине в новом сезоне может упасть почти на треть.

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