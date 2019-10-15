На заседании 15 октября Киевский районный суд Одессы оставил под стражей главного подозреваемого по делу пожара в одесской гостинице "Токио Стар" с возможностью выйти под залог залога в более чем 53 млн грн. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Такое решение вынес следственный судья Вадим Иванчук. Он отказался удовлетворить ходатайство о передаче подозреваемого Вадима Черного на поруки, подписанное журналистами, общественными деятелями и главным раввином юга Украины Авроомом Вольфом.

Если за Черного не внесут 53 млн 87 тысяч 760 грн, то он останется в СИЗО как минимум до 13 декабря.

Решение было принято после нескольких дней заседаний, на которых суд продлил сроки следствия до февраля 2020 года, а затем отпустил под ночной домашний арест администратора отеля Ирину Паровик.

Черный и прокурор Евгений Антощук заявили, что будут подавать апелляцию на решение о залоге. Подозреваемый заявил, что сумма залога не соответствует своей главной задаче - обеспечить выполнение процессуальных требований.

А адвокат Черного Дмитрий Ягунов, как передают одесские СМИ, возмутился тем, что суд не учел мнение раввина.

"Сегодня у нас беспрецедентная ситуация, когда суд своим решением поставил под большое сомнение сам институт поручительства в уголовном процессе. Слово главного раввина юга Украины, по мнению суда, ничего не стоит. Как и слова наиболее влиятельных граждан этого города, как и поручительство 15 журналистов", - сказал защитник.

Напомним, недавно Черный пригрозил судье, что устроит международный скандал и обвинит суд в неуважении религиозных взглядов подсудимого из-за отказа перенести заседание в связи с шаббатом.

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