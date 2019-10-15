Александр Копыленко сегодня, 15 октября, принял присягу народного депутата Украины. Копыленко был избран в парламент по спискам партии "Слуга народа".

Согласно открытым источникам, Копыленко в 1983 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского университета имени Т. Шевченко. В 1983-1990 - стажер-исследователь, младший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого АН Украины. После этого работал в секретариате Верховной Рады.

С июля 1990 года - старший консультант, главный консультант, заведующий сектором государственно-правового и уголовного законодательства, заместитель заведующего юридического отдела. В 1997-1998 годах - заместитель руководителя юридического управления. В 1998-2002 годах - советник председателя парламента. С августа 2002 года - директор Института законодательства Рады. В 2013-2014 годах - член Центральной избирательной комиссии.

Александр Копыленко принимает присягу. Фото: Скриншот

Отметим, что 5 октября ЦИК признала избранным народным депутатом Украины следующего по очередности кандидата в нардепы в избирательном списке партии "Слуга народа" Александра Копыленко в связи с тем, что Рада постановлением от 10 сентября досрочно прекратила полномочия нардепа Анны Коваленко в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

По какой причине Коваленко написала заявление - неизвестно. Однако информация об ее уходе из Рады появилась после того, как в эфире телеканала UA:Перший она высказала свое отношение к нардепам Максу Бужанскому и Александру Дубинскому на вопрос о том, как же она будет взаимодействовать в Раде с однопартийцами, критикующими последствия Майдана.

"Ну сначала нужно справиться с непреодолимым желанием прострелить ногу кому-то из них. Но логика будет простая - мы будем убеждать…", - заявила она.

Напомним, что Зеленский назначил Коваленко замглавы Офиса президента.

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