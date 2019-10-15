Во вторник, 15 октября, футбольные сборные КНДР и Южной Кореи сыграли друг с другом впервые за 29 лет. Встреча прошла стадионе имени Ким Ир Сена в Пхеньяне в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022. Об этом сообщает агентство Блумберг.

Игра не транслировалась в прямом эфире по телевидению в Южной Корее, власти КНДР также не пустили южнокорейских болельщиков или журналистов. При этом президенту ФИФА Джанни Инфантино присутствовать разрешили.

В Министерстве объединения в Южной Кореи заявили, что соседи не проявили интереса к разрешению прямой видеотрансляции. "Мы попытались получит какой-либо ответ со стороны Северной Кореи в отношении прямых трансляций или отправки группы поддержки, но ответа не было", - сказал пресс-секретарь Министерства Ли Сан Мин на брифинге в понедельник.

Южная Корея занимает 37-е место в рейтинге сборных ФИФА, а команда КНДР лишь 113. Тем не менее, встреча завершилась со счетом 0:0.

Власти КНДР пообещали передать фото с игры в делегацию Южной Кореи до ее отлета в среду, 16 октября.

Фото: sports.chosun.com

Как сообщала "Страна", Андрей Богдан со своим замом и подружкой пришли на НСК Олимпийский, на игру Украина - Португалия. VIP-ложа стадиона была забита украинскими политиками и знаменитостями.

Напомним, чем наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил причины поражения своей команды.