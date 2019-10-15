Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка едва не стала жертвой ограбления. Инцидент произошел утром во вторник, 15 октября, на киевском вокзале. Злоумышленники ромской национальности пытались обчистить ее рюкзак. Об этом Руслана Писанка написала на своей странице в Facebook.

"Ромы, не позорьте нацию! Сегодня в 6.45 на вокзале в Киеве меня пытались ограбить. Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик", - рассказала актриса.

В сообщении говорится, что ромы шли за ней группой и "будто приклеились", после чего на ходу открыли ее рюкзак, но актриса это случайно почувствовала. Актриса повернулась к ним резко всем корпусом и из-за этого потеряла равновесие и упала, проехавшись по асфальту.

"Из открытой сумки выпало все, но грабители ничего не забрали, в это время их уже воспитывал мой муж. Зализываю раны. Будьте бдительны, люди и подозрительны. На вокзале промышляют ромы, те, которые, видимо, не хотят, чтобы их уважали", - предостерегла Руслана Писанка.

Фото: facebook.com

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