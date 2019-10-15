На заседании во вторник, 15 октября, последний член нового состава Центральной избирательной комиссии Юрий Булгак (квота "Европейской солидарности") принял присягу. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Отметим, что 4 октября Верховная Рада утвердила новый состав ЦИК, 12 членов которого - представители, выдвинутые фракцией "Слуга народа", 2 выдвиженца от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и по одному кандидату от "Батькивщины", "Евросолидарности" и "Голоса".

В этот же день состоялось первое заседание нового состава Центризбиркома, в котором приняли участие Оксана Боярчук, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивый, Юрий Фрицкий. Все они приняли присягу в этот же день. Буглак тогда не смог принять присягу члена ЦИК, поскольку находился в зарубежной командировке.

Напомним, главой ЦИК стал Олег Диденко, который был членом прошлого состава комиссии.

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