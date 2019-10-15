Украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая вышла замуж в третий раз и в сентябре родила дочь, обнародовала фото новорожденной в Instagram.

Это второй снимок девочки. Первый 41-летняя спортсменка и публичная личность обнародовала из палаты роддома. На втором, черно-белом фото, девочку на руках держит отец - бизнесмен Игорь Дубинский.

"Ты такая крошечная,что помещаешься в ладонях. Но такая огромная,что не помещаешься в сердце" - подписала фото Лилия.

У Лилии Подкопаевой есть еще двое детей - приемный сын Вадим и дочь Каролина - от брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным. Ее избранник также отец двоих детей от двух предыдущих браков.

С Игорем Дубинским она оформила отношения в августе - за несколько недель до родов. Бизнесмен - бывший киевлянин, но последние 25 лет живет в Аталанте (США). В Америке у него несколько компаний связанных с ремонтным бизнесом и инвестиции. С Лилией Подкопаевой их познакомили общие друзья. Из Флориды она на год приехала в Атланту по контракту - Лилия дает мастер-классы по гимнастике, занимается постановками, тренирует детей.