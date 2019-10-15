Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил прокурором Львовской области старшего советника юстиции Ирину Диденко, которую сегодня коллективу регионального ведомства представил замгенпрокурора Виталий Касько. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Уточняется, что новому прокурору Львовской области Ирине Диденко 33 года, она окончила Одесскую национальную юридическую академию. В органах прокуратуры работает с 2008 года: сначала - в прокуратуре Ивано-Франковской области, а затем была переведена на руководящие должности в ГПУ.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, что Руслан Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Днепропетровской областей. Часть региональных прокуратур уже получили новых руководителей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепропетровской области сняли прокурора Токаря, который не проработал и полугода.

Также мы сообщали, что новый прокурор Одесской области потребовал от подчиненных написать заявление на увольнение "по собственному".