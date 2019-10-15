Власти в Украине планируют отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на внутренние авиаперевозки. Об этом стало известно на брифинге министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Его цитирует 112-Украина.

По его данным, после отмены налога на добавленную стоимость удастся снизить стоимость билетов на самолеты. Отмену такого налога в министерстве планирует предложить Кабмину для привлечения авиакомпании-лоукостера Ryanair к рынку авиаперевозок в Украине.

"Мы озвучили представителям компании Ryanair и пригласили их присоединиться к рынку в том числе внутренних авиаперевозок. Для этого государство в ближайшее время предложит стимулирующие вещи в виде ликвидации налога на добавленную стоимость на внутренние авиаперевозки", - сказал Владислав Криклий.

Министр инфраструктуры Украины заявил, что планирует втрое повысить уровень авиамобильности жителей Украины. По его данным, сейчас он составляет 5%. С января по конец сентября авиасообщением в Украине воспользовались более 9 миллионов человек.

Ранее министр инфраструктуры заявил, что проезд по дорогам в Украине может стать платным для иностранцев. Деньги хотят взимать с тех иностранцев, которые въезжают в Украину на машинах с иностранными номерами (евробляхах). Также он добавил, что за 5 лет планируется отремонтировать 24 тыс. километров дорог.

Видео: facebook.com/UNNews

Как сообщала "Страна", в Ryanair анонсировали прямые авиарейсы из Херсона в Краков с 21 декабря 2019 года. В летнем сезоне 2020 года в авиакомпании планируют начать полеты из Харькова в аэропорт Модлин рядом с Варшавой и в Будапешт.

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