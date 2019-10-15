Экс-нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко назначен советником городского головы Киева Виталия Кличко. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

"В последнее время меня часто спрашивают - чем же я буду дальше заниматься? Отвечаю: тем, чем и предыдущие 12 лет и 1 месяц. С сегодняшнего дня еще и официально. Я назначен советником городского головы по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Киеве", - написал Игорь Луценко.

По его словам, он будет работать на общественных началах. Фото соответствующего распоряжения Кличко он опубликовал в соцсети.

Игорю Луценко 40 лет. Ранее он работал журналистом, а в 2014 году был избран депутатом Киевского городского совета по списку партии "Батькивщина". С июня 2014 года по 2015 год был председателем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма. Летом - осенью 2014 года Луценко служил в батальоне "Азов". А с 27 ноября 2014 года - был нардепом от партии "Батькивщина" в Верховной Раде 8-го созыва.

Отметим, что отчим Игоря Луценко - Владимир Стельмах, который возглавлял НБУ с 2008 по 2010 год. А в 2018 году Луценко публично поддержал радикала Сергея Стерненко, который убил 29-летнего десантника 25-й аэромобильной бригады ВСУ Ивана Кузнецова.

Скриншот, фото: Facebook/ Igor Lutsenko

Напомним, Кличко ради квнщика попросил уйти двух своих заместителей по застройке Киева.

Также мы писали, что Зеленский пообещал поговорит с Кличко, перед тем, как того уволить.