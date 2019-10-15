Украинские и зарубежные звезды любят фотографироваться в ванной: в пене, или с полотенцем на голове, в халатах, в нижнем белье и без. Селфи из санузла давно стали привычными для представителей шоу-бизнеса. Последний такой снимок выложила певица Луна, художественно прикрывшись лепестками и ракушками. Интересно, что ее пост в Инстаграм совпал со Всемирным днем мытья рук - 15 октября.

К этой дате мы сделали подборку фото звезд в ванной, которыми они щедро делятся со своими поклонниками.

Луна. Ракушки и розы

Украинская певица Кристина Герасимова, выступающая под псевдонимом Луна, опубликовала фото в полный рост в ванной. На нем 29-летняя обнаженная певица прикрывает грудь ладонями, а низ живота украшает морская ракушка. Вокруг она разложила другие ракушки и букет роз, лепестки плавают в воде.

"Как в раю в воскресенье дома", - подписала снимок певица. Ее поклонники отреагировали на откровенную фотографию звезды, написав в комментариях, что у нее получилось хайпануть.

Kazka. Макияж и стразы

Вокалистка трио Kazka Александра Зарицкая ранее также публиковала фото из ванной. В сентябре этого года в соцсети она разместила снимок, сопроводив его подписью: "Сегодня хочется быть настоящей, обольстительной, смелой". На нем она опускается в пену с ярким макияжем и стразами на лице.

В комментариях поклонники 27-летней певицы процитировали слова одной из песен группы: "Видно, що не була свята"...

Ани Лорак. В халате и полотенце

41-летняя украинская показала снимки из зеркальной ванной комнаты. Она присела на край ванны в белом халате, убрав волосы под полотенце. При этом звезда была ярко накрашена. "Это было незабываемое ощущение! Я очень люблю SPA процедуры, это действительно высочайший уровень уважения и любви к своему телу...", - подписала снимок артистка.

Лобода. С крестиком и в пене

Снимок в ванной, похоже, маст-хэв любой уважающей себя селебрити. 36-летняя певица Светлана Лобода не стала исключением. Последнее такое селфи она обнародовала из отеля курорта итальянской Сардинии. Она позирует на фоне стопки полотенец и сантехники, демонстрируя утонченную фигуру в черном белье.

Раньше она уже выкладывала в соцсети и другое фото из ванной. На нем Лобода интригует поклонников, прикрывая рукой грудь.

Есть и такое фото в арсенале звезды - на унитазе и с изображением лидера немецкой группы Rammstein, который то ли отец, то ли не отец ее ребенка.

Каменских. С зубной щеткой

Настя Каменских часто позирует в санузле в белье. Например, в ее Инстаграме есть фото, где она стоит у большого зеркала в ванной комнате в белом спортивном белье и с зубной щеткой в руках. Она написала, что любит просыпаться в 6 утра и начинать день со спорта: идет на тренировку или пробежку, а если на гастролях – занимается в спортзале гостиницы.

Марув в красной воде

Звезды не только делают селфи в ванной, но и записывают там клипы, как это сделала эпатажная певица Maruv (Анна Корсун). В провокационном ролике на песню Siren Song Марув обнажилась в красной воде.



Дорн станцевал в ванной

Украинский музыкант Иван Дорн тоже не отстает. Ранее он опубликовал в Instagram ролик, где танцует в нижнем белье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan) 2 Дек 2018 в 11:07 PST

Приходько. Селфи без макияжа

32-летняя певица Анастасия Приходько тоже фотографирует себя нагишом. Она опубликовала снимок, на котором лежит в ванной, запечатлев себя выше груди.

Волочкова. Снова розы и свечи

Любительница фото с розами и шпагатами, российская балерина Анастасия Волочкова, похвасталась фото из ванной, когда была в Таиланде. Для снимка она легка в джакузи в купальнике, прикрыв грудь охапкой лепестков.

Групповое фото дочек Брюса Уиллиса

Что касается зарубежных звезд, то дочери голливудского актера Брюса Уиллиса, похоже переплюнули других, сделав групповой снимок в ванной - без роз и полотенец.

23-летняя Таллула Уиллис опубликовала снимок со старшими сестрами Скаут и Румер в своем Instagram. Девушки позируют в ванной с огромным окном, поджав колени к груди.