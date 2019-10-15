В первом полуфинале Высшей лиги КВН, состоявшемся 12 октября в Москве, спародировали президента Украины Владимира Зеленского. Видеозапись игры появилась на YouTube.

Сценку с Зеленским показала в конкурсе "Приветствие" сборная "Татнефть" из города Альметьевск.

Актер команды в образе украинского лидера начал выступление словом "Дякую". А затем перешел на русский: "Я буду говорить на русском - просто мне удобней". Так кавээнщики прозрачно намекнули на неидеальный украинский Зеленского и то, что он явно думает по-русски.

Видео: YouTube/ Официальный канал КВН

Затем "Зеленский обратился к Михаилу Галустяну, сидящему в жюри: "Знаешь, я играл в сериале президента и стал президентом. Ты играл охранника, бомжа, панду... Честно говоря, я так и не понял, какая у тебя мечта".

Команда пошутила и на тему международной политики. Пародист сказал, что положительно "проявил себя в отношении России", так как после его разговора с президентом США последнему собираются объявить импичмент.

Отдельно псевдоЗеленский поблагодарил организацию, которая объединяет Украину и Россию - "Белорусские авиалинии". А завершил речь пожеланием, чтобы кавээнщики из России и Украины вновь стояли на одной сцене.

В целом сценку нельзя назвать очень смешной, а пародию - похожей, хотя зал встречал ее тепло. А вот в комментариях пользователи хостинга отмечают, что "Татнефть" была самой слабой в игре и даже назвали команду позором сезона.

Ранее "Страна" публиковала видео, как Зеленский сыграл самого себя в пародии "Квартала 95" на закрытой вечеринке форума Пинчука.

Мы также рассказывали, как в "Квартале 95" собрались шутить над Зеленским и его женой после избрания коллеги по цеху президентом.