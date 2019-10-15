Ирландский лоукостер Ryanair намерен расширить маршрутную сеть из Харькова за счет двух новых направлений в Венгрию и Польшу. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве коммерческий директор компании Дэвид О'Брайан, сообщает Avianews.

По его словам, в летнем сезоне 2020 года авиакомпания начнет полеты из Харькова в аэропорт Модлин рядом с Варшавой и в Будапешт.

Напомним, с 21 декабря ирландский лоукостер собирается открыть рейсы в Херсон из Кракова. По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, рейс Краков-Херсон будет выполняться два раза в неделю. В системе бронирования на сайте Ryanair билеты из Херсона пока отсутствуют.

Ранее "Страна" писала о том, что на следующий день после Wizz Air лоукостер Ryanair также анонсировал рейсы из Львова в Будапешт.