В Волынской области четвертый день продолжаются поиски директора департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого горсовета Алексея Веремийчика, лодка с которым 12 октября во время рыбалки перевернулась на озере Любязь. Об этом сообщают его друзья в социальных сетях.

12 октября Веремийчик был на рыбалке с друзьями, из-за сильных волн их лодка перевернулась, трое мужчин остались рядом с ней, а Алексей решил плыть к берегу, чтобы позвать на помощь, со временем он исчез.

Его жена Анна Веремийчик организовала поисковые группы еще в тот же день, 12 октября. С тех пор поиски продолжаются, к ним подключились 3 коптера, корабли, группы водолазов, спасатели, полиция, лесники и рыболовы. Эхолот прошел по дну озера, однако мужчину до сих пор не нашли.

Скриншот: Facebook/ Roksolana Hrushyna

Скриншот, фото: Facebook/ Іван Савич

Напомним, в начале сентября в аннексированном Крыму из-за шторма погибли два человека и один пропал без вести.

Также мы писали, что в Полтавской области месяц искали парня, который ушел из дома и пропал.