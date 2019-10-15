В селе Святопетровское Киево-Святошинского района Киевской области 14 октября открыли памятник украинскому музыканту Андрею Кузьменко, известному как Кузьма Скрябин. Об этом сообщает "Корреспондент".

Памятник сделан в виде лавочки, на которой в раскованной позе сидит музыкант, закинув ногу на ногу и положив руку на спинку. Любой фанат Скрябина может сесть рядом и сфотографироваться с кумиром.

Заготовка памятника. Фото: 5.ua

На открытие монумента приехали родители певца - Ольга Михайловна и Виктор Кузьмич Скрябины.

Родители музыканта у памятника

Напомним, основатель и фронтмен группы "Скрябин" погиб 2 февраля 2015 года в ДТП в Днепропетровской области в возрасте 46 лет. Внедорожник Кузьмы столкнулся с молоковозом и вылетел на встречную полосу.

О том, что в Святопетровском появится памятник погибшему певцу, стало известно в начале весны.

А летом "Страна" сообщала, что в адрес погибшей в автокатастрофе четыре с половиной года назад знаменитости пришло извещение налоговой о штрафе в размере 1,6 тыс. гривен.