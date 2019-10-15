150 пациентов эвакуировали с территории городской клинической больнице Ужгорода на ул. Грибоедова из-за пожара. Об этом сообщается на сайте Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"По прибытию на место подразделений ГСЧС выяснили, что местом возникновения пожара является подсобное подвальное помещение, где, вероятнее всего, из-за короткого замыкания загорелся мусор и другие вещи", - рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Для недопущения отравления пациентов угарным газом персонал больницы и спасатели эвакуировали 150 человек.

"В 14:20 пожар на площади 8 кв м был локализован и в 14:50 ликвидирован окончательно… Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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