Вчера, 14 октября, сборная Украины подарила настоящее чудо всей стране.

В тяжелейшем поединке на НСК "Олимпийский" наши парни в великолепном стиле обыграли сборную Португалии (действующих чемпионов Европы, кстати, - Ред.) и вышли на Евро-2020 с первого места в группе В.

Грядущий чемпионат Европы будет юбилейным и уникальным. "Страна" рассказывает основные факты о предстоящем празднике футбола.

Логотип чемпионата

21 сентября 2016 года президент УЕФА Александр Чеферин запустил обратный отсчет до Евро-2020. Кроме этого, на торжественной церемонии в Лондоне был представлен и официальный логотип уникального турнира.

Почему уникального? Все очень просто. В 2020 исполнится ровно 60 лет, как Европа провела свой чемпионат для национальных сборных. И в первом турнире, он тогда назывался Кубок Европы, в 1960 году победила сборная СССР. Тогда на "Парк де Пренс" советская команда обыграла в финале сборную Югославии в дополнительное время со счетом 2:1.

Но вернемся в наши дни. Официальный логотип Евро-2020 будеть выглядеть так.

Логотип уникального Евро-2020, фото: UEFA

Основным элементом лого Евро-2020 стал мост - общепринятый символ единения. И он становится понятен, когда узнаешь, что чемпионат на этот раз пройдет в 12 странах.

Причем у кажлого города, где пройдет чемпионат будет свой отдельный логотип к Евро-2020. Центральное место на логотипе Лондона, к примеру, занимает знаменитый Тауэрский мост.

От Амстердама до Петербурга. Города чемпионата

Выступая на церемонии в Лондоне Александр Чеферин объявил и города, в которых пройдут матчи Евро-2020. Ими стали Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

"Мы рады возможности доверить проведение Евро-2020 такому количествую стран и городов. Увидеть, как футбол служит объединяющим нации мостом. И еще больше приблизить турнир к болельщикам, которые являются жизненной силой этой игры", - заявил президент УЕФА.

По какой схеме пройдет Евро-2020

Чемпионат стартует в Италии 12 июня 2020 года на римском стадионе "Олимпико", а финал пройдет ровно через месяц, 12 июля, на знаменитом "Уэмбли" в Лондоне.

Схема такова:

Три матча группового этапа, матч 1/8 финала, полуфиналы и финал



Лондон, Англия: "Уэмбли"

Три матча группового этапа, один четвертьфинал



Баку, Азербайджан: "Олимпийский"

Мюнхен, Германия: "Арена Мюнхен"

Рим, Италия: "Олимпико"

Санкт-Петербург, Россия: "Санкт-Петербург"

Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала



Амстердам, Нидерланды: "Йохан Кройфф Арена"

Бильбао, Испания: "Сан-Мамес"

Бухарест, Румыния: "Арена Националэ"

Будапешт, Венгрия: "Ференц Пушкаш"

Копенгаген, Дания: "Паркен"

Дублин, Ирландия: "Дублин Арена"

Глазго, Шотландия: "Хэмпден Парк".

Президент УЕФА Александр Чеферин, выступая на презентации чемпионата в мэрии Лондона, назвал Англию "мифической колыбелью футбола" и еще раз порадовался возможности привлечь к организации турнира такое большое количество стран и городов.

Можем увидеть матч Украина - Россия

Наши северные соседи тоже пробились на Евро-2020 и тут же снова стал актуальным вопрос: "А смогут ли встретиться Украина и Россия?". УЕФА вот уже пять лет разводит и клубы и сборные России и Украины во всех соревнованиях, которые проводит на континенте. Но это не единичный случай. Точно так же футбольный Евросоюз разводит Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, Испанию и Гибралтар.

Но случай с Евро-2020 особый. На ранних стадиях УЕФА конечно же постарается развести Украину и Россию, а вот затем (в случае успешного выступления обеих команд - Ред.) могут возникнуть проблемы.

"Решение в любом случае принимает УЕФА, но пока для этого не пришло время. История знала множество разных ситуаций, но они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему этого не произойдет. Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал Евро-2020. Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне", - заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

Фото: uefa.com

Как попасть на Евро-2020

Для простых болельщиков в УЕФА выделили 2,5 миллиона билетов (это 82% от общего числа тикетов- Ред.) и заявки на первую партию в 1,5 миллиона штук принимались с 12 июня до 12 июля 2019 года. Как говорится, кто не успел - тот опоздал.

Еще 960 тысяч билетов (на 20% больше, чем перед Евро-2016 - Ред.) будут реализованы позже среди болельщиков сборных, которые выйдут в финальную стадию. Эта партия поступит в продажу после жеребьевки 30 ноября.

Часть билетов будет выделена болельщикам сборных, которые 26 и 31 марта 2020 года сыграют стыковые матчи. Если понадобится, 1 апреля состоится дополнительная лотерея. "Эти билеты будут продаваться в тесном контакте с национальными ассоциациями соответствующих сборных", - заявили в пресс-службе УЕФА.

Всего же матчи Евро-2020 смогут посетить около трех миллионов человек.

Кстати, на официальном сайте euro2020.com/tickets можно будет перепродать билеты по номинальной цене. Эта платформа начнет работу в марте 2020 года. Это надежный способ купить билеты через официальный канал УЕФА. Продавцы получат обратно все свои деньги, а покупатели будут избавлены от риска купить поддельные или недействительные билеты.

Кто стал официальным послом УЕФА на Евро-2020

48 легендарных игроков Европейского футбола из 12 стран вошли в почетную команду послов УЕФА на Евро-2020, как передает пресс-служба УЕФА.

Вот их список и краткий перечень заслуг

1. Хаби Алонсо (Испания)

• 12 матчей на еврочемпионатах/2 гола.

• Бокс-ту-бокс полузащитник, выигравший в 2005 году в составе Ливерпуля Лигу чемпионов.

2. Тьерри Анри (Франция)

• 11 матчей на еврочемпионатах/6 голов.

• Легендарный нападающий, выигравший Лигу чемпионов-2008/09 в составе Барселоны.

3. Андрей Аршавин (Россия)

• 6 матчей на еврочемпионатах/2 гола.

• Победитель Кубка УЕФА-2007/08 в составе "Зенита"; рекордный трансфер "Арсенала" в 2009 году.

4. Витор Байя (Португалия)

• 8 матчей на еврочемпионатах.

• Титулованный вратарь сделавший имя в Порту и Барселоне и выигравший Лигу чемпионов в 2004 году.

5. Патрик Бергер (Чехия)

• 7 матчей на еврочемпионатах/1 гол.

• Топовый вингер, в 2001-м взял с Ливерпулем Кубок УЕФА.

6. Пол Гаскойн (Англия)

• 5 матчей на еврочемпионатах/1 гол.

• Харизматичный полузащитник, герой сборной Англии на чемпионате мира 1990 года.

7. Нуну Гомеш (Португалия)

• 14 матчей на еврочемпионатах/6 голов.

• В течение почти 20 лет регулярно штамповал голы в Боавиште, Бенфике, Фиорентине и сборной Португалии.

•В 2004 году дошел с Португалией до финала домашнего чемпионата Европы.

8. Рууд Гуллит (Нидерланды)

• 9 матчей на еврочемпионатах/1 гол.

• Универсальный полузащитник сборной Нидерландов, выигравший два Кубка чемпионов в составе Милана.

• Забил один из мячей в ворота сборной СССР в победном для голландцев финале ЧЕ-1988.

9. Деку (Португалия)

• 9 матчей на еврочемпионатах/1 гол.

• Этот креатиный полузащитник родился в Бразилии и выиграл две Лиги чемпионов.

10. Алессандро Дель Пьеро (Италия)

• 13 матчей на еврочемпионатах/1 гол.

• "Фантазиста" Ювентуса в победном розыгрыше Лиги чемпионов-1995/96 и лучший снайпер в истории туринского клуба (290 голов).

• Лучший момент на Евро это выход в финал Евро-2000, его второй из четырех чемпионатов Европы.

11. Марсель Десайи (Франция)

• 12 матчей на еврочемпионатах/0 голов.

• Агрессивный центральный защитник, поигравший в Олимпике, Милане и Челси, чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции.

• Выиграл Евро-2000 и попал в символическую сборную турнира.

12. Юрий Джоркаефф (Франция)

• 10 матчей на еврочемпионатах/3 гола.

• Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции; победитель Еврокубковых турниров с ПСЖ и Интером.

• Забил два мяча на Евро-2000 и помог французам завоевать титул.

13. Джанлука Дзамбротта (Италия)

• 11 матчей на еврочемпионатах/0 голов.

• Атакующий крайний защитник сборной Италии; важный член команды, выигравшей чемпионат мира 2006 года.

• Ярко провел групповой этап Евро-2004 и вошел в символическую сборную турнира.

14. Жан-Франсуа Домерг (Франция)

• 5 матчей на еврочемпионатах/2 гола.

• Левый защитник блистательных французов на Евро-84, где провел пять из девяти матчей за сборную.

• Оформил дубль в эпическом победном полуфинале 1984 года с Португалией (3:2).

15. Ален Жиресс (Франция)

• 5 матчей на еврочемпионатах/1 гол.

• Миниатюрный подвижный полузащитник по прозвижу Мотор, вел игру сборной Франции.

• Лучший момент на Евро это его красивый гол бельгийцам в 1984-м - "стеночка" и подсечка.

16. Теодорос Загоракис (Греция)

• 6 матчей на еврочемпионатах/0 голов.

• Боевитый и неутомимый опорный полузащитник, чей звездный час настал на Евро-2004.

• В 2004 году обыграл в финале Португалию в качестве капитана и получил титул лучшего игрока турнира.

17. Кларенс Зеедорф (Нидерланды)

• 10 матчей на еврочемпионатах/0 голов.

• Универсальный игрок без слабых мест; единственный футболист, выигравший Лигу чемпионов с тремя разными клубами.

• Помог сборной Нидерландов дойти до 1/2 финала чемпионатов Европы 2000 и 2004 годов.

18. Гиоргос Карагунис (Греция)

• 10 матчей на еврочемпионатах/2 гола.

• Лучший полузащитник сборной Греции на протяжении 15 лет, был хорош и в обороне, и в атаке.

• Лучший момент на ЧЕ это его пушечный удар в первом матче победного для греков Евро-2004.

19. Кристиан Карамбе (Франция)

• 5 матчей на еврочемпионатах/0 голов.

• Опорный полузащитник, в 1998 году выиграл Лигу чемпионов УЕФА и чемпионат мира.

• Помог Франции завоевать золото Евро-2000.

20. Рикарду Карвалью (Португалия)

• 11 матчей на еврочемпионатах/0 голов.

• Неуступчивый, но техничный защитник; успешно играл за Порту, Челси, Реал и "Монако.

• Дошел до финала Евро-2004, стал победителем и самым возрастным полевым игроком на Евро-2016.

21. Юрген Клинсманн (Германия)

• 13 матчей на еврочемпионатах/5 голов.

• Лучший немецкий форвард своего поколения, победитель Кубка УЕФА в составе Интера (1991) и Баварии (1996).

• Чемпион мира-1990 забил три мяча на Евро-96 и помог немцам завоевать золото.

22. Мирослав Клозе (Германия)

• 13 матчей на еврочемпионатах/3 гола.

• Удивительно стабильный бомбардир, особенно в составе сборной Германии.

• Лучшие моменты на Евро это его голы в победных четвертьфинале и полуфинале Евро-2008.

23. Патрик Клюйверт (Нидерланды)

• 9 матчей на еврочемпионатах/6 голов

• Великолепный в прошлом форвард Барселоны и сборной Нидерландов, победитель Лиги чемпионов-1994/95 в составе Аякса.

• Забил пять голов на Евро-2000, стал лучшим бомбардиром вместе с Саво Милошевичем и помог голландцам дойти до полуфинала.

24. Хенрик Ларссон (Швеция)

• 10 матчей на еврочемпионатах/4 гола.

• Легенда Селтика и соавтор двух голов Барселоны в победном финале Лиги чемпионов-2005/06.

• Забил блестящий гол болгарам головой и помог шведам выйти в 1/4 финала Евро-2004.

25. Бриан Лаудруп (Дания)

• 8 матчей на еврочемпионатах/3 гола.

• Креативная сила сборной Дании, за которую провел 82 матча; блистал в Европе в составе Брондбю, Баварии и Рейнджерс.

• Отлично провел победный ЧЕ-1992 в Швеции, хоть и не забил.

26. Стив Макманаман (Англия)

• 6 матчей на еврочемпионатах/1 гол.

• Полузащитник сделал себе имя в Ливерпуле, после чего дважды выиграл Лигу чемпионов с Реалом.

• Здорово сыграл на Евро-96, где сборная Англии дошла до полуфинала.

27. Манише (Португалия)

• 6 матчей на еврочемпионатах/2 гола.

• Опорный хавбек, победитель Кубка УЕФА-2002/03 и Лиги чемпионов-2003/04 в составе Порту.

• Его блестящий гол в ворота голландцев вывел Португалию в финал домашнего Евро-2004.

28. Лотар Маттеус (Германия)

• 11 матчей на еврочемпионатах/1 гол.

• Рекордсмен сборной Германии по проведенным матчам (150) и победитель ЧМ-1990.

• Универсальный футболист дебютировал за сборную ФРГ в 19 лет на победном ЧЕ-1980.

29. Гаиска Мендьета (Испания)

• 4 матча на еврочемпионатах/2 гола.

• Техничный испанский хавбек, который дважды добирался до финала Лиги чемпионов с Валенсией.

• Поразил ворота Югославии и Франции на Евро-2000, где сборная Испании дошла до 1/4 финала.

30. Антониос Никополидис (Греция)

• 9 матчей на еврочемпионатах.

• Провел 90 матчей за сборную Греции; выиграл 11 чемпионатов страны с Панатинаикосом и Олимпиакосом.

• На триумфальном для греков Евро-2004 этот кипер отстоял на ноль три матча, включая финал.

31. Майкл Оуэн (Англия)

• 7 матчей на еврочемпионатах/2 гола.

• Результативный нападающий забил 40 мячей в 89 матчах за сборную Англии, включая чудо-гол в ворота аргентинцев на ЧМ-1998.

• Забивал в финальных стадиях Евро-2000 и Евро-2004.

32. Робер Пирес (Франция)

• 7 матчей на еврочемпионатах/0 голов.

• Изобретательный полузащитник провел лучшие годы в Арсенале, в 1998-м выиграл домашний чемпионат мира.

• В финале Евро-2000 ассистировал Давиду Трезеге, который забил "золотой гол" в финале.

33. Карел Поборски (Чехия)

• 14 матчей на еврочемпионатах/2 гола.

• Скоростной креативный правый вингер становился чемпионом Чехии и Англии.

• Лучший момент на Евро это его блестящий победный гол в ворота Португалии в четвертьфинале Евро-96.

34. Карлес Пуйоль (Испания)

• 8 матчей на еврочемпионатах/0 голов.

• Самоотверженный защитник и прирожденный лидер; выиграл с Барселоной Лигу чемпионов в 2006, 2009 и 2011 годах.

• Сборная Испании пропустила с Пуйолем всего два мяча в пяти матчах на победном Евро-2008.

35. Маркос Сенна (Испания)

• 5 матчей на еврочемпионатах/0 голов.

• Лидер полузащиты Вильяреала в золотой период клуба и ключевой игрок сборной Испании на победном Евро-2008.

• Лучший момент на Евро: 11-метровый в четвертьфинальной серии пенальти с итальянцами на Евро-2008.

36. Дэвид Симен (Англия)

• 7 матчей на еврочемпионатах.

• Вратарь высочайшего класса, выиграл девять крупных трофеев в составе Арсенала.

• Лучший момент на Евро: сейв в серии пенальти против Испании в четвертьфинале Евро-96.

37. Жан Тигана (Франция)

• 5 матчей на еврочемпионатах.

• Идеально сочетал технику и выносливость, один из ярчайших полузащитников середины 80-х.

• Лучший момент на Евро: проход до лицевой линии и голевой пас на 119-й минуте в полуфинале Евро-1984.

38. Давид Трезеге (Франция)

• 7 матчей на еврочемпионатах/3 гола.

• Результативный форвард Ювентуса и Монако, забивавший в среднем по голу каждые два матча.

• Лучший момент на Евро: "золотой" гол, который принес Франции победу над Италией в финале Евро-2000.

39. Луис Фернандес (Франция)

• 8 матчей на еврочемпионатах/1 гол.

• Цепкий хавбек, который дополнял "волшебный квадрат" в полузащите сборной Франции, позволяя партнерам концентрировать на атаке.

• В победном финале Евро-1984 французы обыграли Испанию, где родился Фернандес.

40. Луиш Фигу (Португалия)

• 14 матчей на еврочемпионатах/2 гола.

• Элегантный португальский полузащитник, блистал в составе Барселоны и Реала.

• Лучшие достиджения на Евро: выход в полуфиналы Евро-2000 и Евро-2004.

41. Штеффен Фройнд (Германия)

• 4 матча на еврочемпионатах/0 голов.

• Неутомимый опорник, любимец болельщиков Шальке, Боруссии и Тоттенхэма.

• Провел четыре матча на победном Евро-96, но пропустил финал из-за травмы.

42. Ангелос Харистеас (Греция)

• 9 матчей на еврочемпионатах/4 гола.

• В 88 матчах за сборную Греции этот высокорослый нападающий забил 25 мячей.

• Забил сенсационный гол португальцам в финале Евро-2004, обеспечивший грекам золото.

43. Томас Хельмер (Германия)

• 9 матчей нна еврочемпионатах/0 голов.

• Универсальный защитник, участник двух финалов Евро, самый дорогой игрок Бундеслиги в свое время.

• Блестяще играл в обороне на Евро-96, когда Германия пропустила всего три мяча.

44. Кристиан Циге (Германия)

• 8 матчей на еврочемпионатах/1 гол.

• Левый полузащитник с трофеями в Германии, Англии и Италии; закрывал всю бровку и здорово бил штрафные.

• Забил первый гол немцев на Евро-96 после сольного прохода в матче с чехами.

45. Алан Ширер (Англия)

• 9 матчей на еврочемпионатах/7 голов.

• Мощный форвард, лучший бомбардир в истории английской премьер-лиги (260 голов).

• Стал топ-снайпером Евро-96, где забил пять мячей и помог Англии добраться до полуфинала.

46. Петер Шмейхель (Дания)

• 13 матчей на еврочемпионатах.

• Выдающийся вратарь, который помог Манчестер Юнайтед в 1999 году одновременно выиграть чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

• Лучший момент на Евро: сделал множество сейвов в финале ЧЕ-1992 и был одним из лидеров сборной Дании, взявшей золото.

47. Владимир Шмицер (Чехия)

• 11 матчей нна еврочемпионатах/4 гола.

• Техничный и всесторонне развитый хавбек; забил за Ливерпуль в победном финале Лиги чемпионов 2005 года.

• Лучший момент на Евро: гол Шмицера в ворота россиян принес ничью, которая вывела чехов в плей-офф Евро-96.

48. Хави Эрнандес (Испания)

• 11 матчей на еврочемпионатах/1 гол.

• Легендарный плеймейкер, задававший тон игре Барселоны и сборной Испании в годы их безоговорочного доминирования.

• Лучший момент на Евро: вдохновил испанцев в 2008-м на первое за 44 года золото чемпионата Европы, а четыре года спустя вновь стал чемпионом.



Напомним, ранее "Страна" сообщала, что тренер сборной Португалии Сантуш объяснил причины поражения своей команды тем, что "Украина держала нас в напряжении всю игру".