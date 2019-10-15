Вчера, 14 октября, сборная Украины подарила настоящее чудо всей стране.
В тяжелейшем поединке на НСК "Олимпийский" наши парни в великолепном стиле обыграли сборную Португалии (действующих чемпионов Европы, кстати, - Ред.) и вышли на Евро-2020 с первого места в группе В.
Грядущий чемпионат Европы будет юбилейным и уникальным. "Страна" рассказывает основные факты о предстоящем празднике футбола.
Логотип чемпионата
21 сентября 2016 года президент УЕФА Александр Чеферин запустил обратный отсчет до Евро-2020. Кроме этого, на торжественной церемонии в Лондоне был представлен и официальный логотип уникального турнира.
Почему уникального? Все очень просто. В 2020 исполнится ровно 60 лет, как Европа провела свой чемпионат для национальных сборных. И в первом турнире, он тогда назывался Кубок Европы, в 1960 году победила сборная СССР. Тогда на "Парк де Пренс" советская команда обыграла в финале сборную Югославии в дополнительное время со счетом 2:1.
Но вернемся в наши дни. Официальный логотип Евро-2020 будеть выглядеть так.
Логотип уникального Евро-2020, фото: UEFA
Основным элементом лого Евро-2020 стал мост - общепринятый символ единения. И он становится понятен, когда узнаешь, что чемпионат на этот раз пройдет в 12 странах.
Причем у кажлого города, где пройдет чемпионат будет свой отдельный логотип к Евро-2020. Центральное место на логотипе Лондона, к примеру, занимает знаменитый Тауэрский мост.
От Амстердама до Петербурга. Города чемпионата
Выступая на церемонии в Лондоне Александр Чеферин объявил и города, в которых пройдут матчи Евро-2020. Ими стали Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.
"Мы рады возможности доверить проведение Евро-2020 такому количествую стран и городов. Увидеть, как футбол служит объединяющим нации мостом. И еще больше приблизить турнир к болельщикам, которые являются жизненной силой этой игры", - заявил президент УЕФА.
По какой схеме пройдет Евро-2020
Чемпионат стартует в Италии 12 июня 2020 года на римском стадионе "Олимпико", а финал пройдет ровно через месяц, 12 июля, на знаменитом "Уэмбли" в Лондоне.
Схема такова:
Три матча группового этапа, матч 1/8 финала, полуфиналы и финал
Лондон, Англия: "Уэмбли"
Три матча группового этапа, один четвертьфинал
Баку, Азербайджан: "Олимпийский"
Мюнхен, Германия: "Арена Мюнхен"
Рим, Италия: "Олимпико"
Санкт-Петербург, Россия: "Санкт-Петербург"
Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала
Амстердам, Нидерланды: "Йохан Кройфф Арена"
Бильбао, Испания: "Сан-Мамес"
Бухарест, Румыния: "Арена Националэ"
Будапешт, Венгрия: "Ференц Пушкаш"
Копенгаген, Дания: "Паркен"
Дублин, Ирландия: "Дублин Арена"
Глазго, Шотландия: "Хэмпден Парк".
Президент УЕФА Александр Чеферин, выступая на презентации чемпионата в мэрии Лондона, назвал Англию "мифической колыбелью футбола" и еще раз порадовался возможности привлечь к организации турнира такое большое количество стран и городов.
Можем увидеть матч Украина - Россия
Наши северные соседи тоже пробились на Евро-2020 и тут же снова стал актуальным вопрос: "А смогут ли встретиться Украина и Россия?". УЕФА вот уже пять лет разводит и клубы и сборные России и Украины во всех соревнованиях, которые проводит на континенте. Но это не единичный случай. Точно так же футбольный Евросоюз разводит Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, Испанию и Гибралтар.
Но случай с Евро-2020 особый. На ранних стадиях УЕФА конечно же постарается развести Украину и Россию, а вот затем (в случае успешного выступления обеих команд - Ред.) могут возникнуть проблемы.
"Решение в любом случае принимает УЕФА, но пока для этого не пришло время. История знала множество разных ситуаций, но они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему этого не произойдет. Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал Евро-2020. Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне", - заявил президент УЕФА Александр Чеферин.
Фото: uefa.com
Как попасть на Евро-2020
Для простых болельщиков в УЕФА выделили 2,5 миллиона билетов (это 82% от общего числа тикетов- Ред.) и заявки на первую партию в 1,5 миллиона штук принимались с 12 июня до 12 июля 2019 года. Как говорится, кто не успел - тот опоздал.
Еще 960 тысяч билетов (на 20% больше, чем перед Евро-2016 - Ред.) будут реализованы позже среди болельщиков сборных, которые выйдут в финальную стадию. Эта партия поступит в продажу после жеребьевки 30 ноября.
Часть билетов будет выделена болельщикам сборных, которые 26 и 31 марта 2020 года сыграют стыковые матчи. Если понадобится, 1 апреля состоится дополнительная лотерея. "Эти билеты будут продаваться в тесном контакте с национальными ассоциациями соответствующих сборных", - заявили в пресс-службе УЕФА.
Всего же матчи Евро-2020 смогут посетить около трех миллионов человек.
Кстати, на официальном сайте euro2020.com/tickets можно будет перепродать билеты по номинальной цене. Эта платформа начнет работу в марте 2020 года. Это надежный способ купить билеты через официальный канал УЕФА. Продавцы получат обратно все свои деньги, а покупатели будут избавлены от риска купить поддельные или недействительные билеты.
Кто стал официальным послом УЕФА на Евро-2020
48 легендарных игроков Европейского футбола из 12 стран вошли в почетную команду послов УЕФА на Евро-2020, как передает пресс-служба УЕФА.
Вот их список и краткий перечень заслуг
1. Хаби Алонсо (Испания)
• 12 матчей на еврочемпионатах/2 гола.
• Бокс-ту-бокс полузащитник, выигравший в 2005 году в составе Ливерпуля Лигу чемпионов.
2. Тьерри Анри (Франция)
• 11 матчей на еврочемпионатах/6 голов.
• Легендарный нападающий, выигравший Лигу чемпионов-2008/09 в составе Барселоны.
3. Андрей Аршавин (Россия)
• 6 матчей на еврочемпионатах/2 гола.
• Победитель Кубка УЕФА-2007/08 в составе "Зенита"; рекордный трансфер "Арсенала" в 2009 году.
4. Витор Байя (Португалия)
• 8 матчей на еврочемпионатах.
• Титулованный вратарь сделавший имя в Порту и Барселоне и выигравший Лигу чемпионов в 2004 году.
5. Патрик Бергер (Чехия)
• 7 матчей на еврочемпионатах/1 гол.
• Топовый вингер, в 2001-м взял с Ливерпулем Кубок УЕФА.
6. Пол Гаскойн (Англия)
• 5 матчей на еврочемпионатах/1 гол.
• Харизматичный полузащитник, герой сборной Англии на чемпионате мира 1990 года.
7. Нуну Гомеш (Португалия)
• 14 матчей на еврочемпионатах/6 голов.
• В течение почти 20 лет регулярно штамповал голы в Боавиште, Бенфике, Фиорентине и сборной Португалии.
•В 2004 году дошел с Португалией до финала домашнего чемпионата Европы.
8. Рууд Гуллит (Нидерланды)
• 9 матчей на еврочемпионатах/1 гол.
• Универсальный полузащитник сборной Нидерландов, выигравший два Кубка чемпионов в составе Милана.
• Забил один из мячей в ворота сборной СССР в победном для голландцев финале ЧЕ-1988.
9. Деку (Португалия)
• 9 матчей на еврочемпионатах/1 гол.
• Этот креатиный полузащитник родился в Бразилии и выиграл две Лиги чемпионов.
10. Алессандро Дель Пьеро (Италия)
• 13 матчей на еврочемпионатах/1 гол.
• "Фантазиста" Ювентуса в победном розыгрыше Лиги чемпионов-1995/96 и лучший снайпер в истории туринского клуба (290 голов).
• Лучший момент на Евро это выход в финал Евро-2000, его второй из четырех чемпионатов Европы.
11. Марсель Десайи (Франция)
• 12 матчей на еврочемпионатах/0 голов.
• Агрессивный центральный защитник, поигравший в Олимпике, Милане и Челси, чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции.
• Выиграл Евро-2000 и попал в символическую сборную турнира.
12. Юрий Джоркаефф (Франция)
• 10 матчей на еврочемпионатах/3 гола.
• Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции; победитель Еврокубковых турниров с ПСЖ и Интером.
• Забил два мяча на Евро-2000 и помог французам завоевать титул.
13. Джанлука Дзамбротта (Италия)
• 11 матчей на еврочемпионатах/0 голов.
• Атакующий крайний защитник сборной Италии; важный член команды, выигравшей чемпионат мира 2006 года.
• Ярко провел групповой этап Евро-2004 и вошел в символическую сборную турнира.
14. Жан-Франсуа Домерг (Франция)
• 5 матчей на еврочемпионатах/2 гола.
• Левый защитник блистательных французов на Евро-84, где провел пять из девяти матчей за сборную.
• Оформил дубль в эпическом победном полуфинале 1984 года с Португалией (3:2).
15. Ален Жиресс (Франция)
• 5 матчей на еврочемпионатах/1 гол.
• Миниатюрный подвижный полузащитник по прозвижу Мотор, вел игру сборной Франции.
• Лучший момент на Евро это его красивый гол бельгийцам в 1984-м - "стеночка" и подсечка.
16. Теодорос Загоракис (Греция)
• 6 матчей на еврочемпионатах/0 голов.
• Боевитый и неутомимый опорный полузащитник, чей звездный час настал на Евро-2004.
• В 2004 году обыграл в финале Португалию в качестве капитана и получил титул лучшего игрока турнира.
17. Кларенс Зеедорф (Нидерланды)
• 10 матчей на еврочемпионатах/0 голов.
• Универсальный игрок без слабых мест; единственный футболист, выигравший Лигу чемпионов с тремя разными клубами.
• Помог сборной Нидерландов дойти до 1/2 финала чемпионатов Европы 2000 и 2004 годов.
18. Гиоргос Карагунис (Греция)
• 10 матчей на еврочемпионатах/2 гола.
• Лучший полузащитник сборной Греции на протяжении 15 лет, был хорош и в обороне, и в атаке.
• Лучший момент на ЧЕ это его пушечный удар в первом матче победного для греков Евро-2004.
19. Кристиан Карамбе (Франция)
• 5 матчей на еврочемпионатах/0 голов.
• Опорный полузащитник, в 1998 году выиграл Лигу чемпионов УЕФА и чемпионат мира.
• Помог Франции завоевать золото Евро-2000.
20. Рикарду Карвалью (Португалия)
• 11 матчей на еврочемпионатах/0 голов.
• Неуступчивый, но техничный защитник; успешно играл за Порту, Челси, Реал и "Монако.
• Дошел до финала Евро-2004, стал победителем и самым возрастным полевым игроком на Евро-2016.
21. Юрген Клинсманн (Германия)
• 13 матчей на еврочемпионатах/5 голов.
• Лучший немецкий форвард своего поколения, победитель Кубка УЕФА в составе Интера (1991) и Баварии (1996).
• Чемпион мира-1990 забил три мяча на Евро-96 и помог немцам завоевать золото.
22. Мирослав Клозе (Германия)
• 13 матчей на еврочемпионатах/3 гола.
• Удивительно стабильный бомбардир, особенно в составе сборной Германии.
• Лучшие моменты на Евро это его голы в победных четвертьфинале и полуфинале Евро-2008.
23. Патрик Клюйверт (Нидерланды)
• 9 матчей на еврочемпионатах/6 голов
• Великолепный в прошлом форвард Барселоны и сборной Нидерландов, победитель Лиги чемпионов-1994/95 в составе Аякса.
• Забил пять голов на Евро-2000, стал лучшим бомбардиром вместе с Саво Милошевичем и помог голландцам дойти до полуфинала.
24. Хенрик Ларссон (Швеция)
• 10 матчей на еврочемпионатах/4 гола.
• Легенда Селтика и соавтор двух голов Барселоны в победном финале Лиги чемпионов-2005/06.
• Забил блестящий гол болгарам головой и помог шведам выйти в 1/4 финала Евро-2004.
25. Бриан Лаудруп (Дания)
• 8 матчей на еврочемпионатах/3 гола.
• Креативная сила сборной Дании, за которую провел 82 матча; блистал в Европе в составе Брондбю, Баварии и Рейнджерс.
• Отлично провел победный ЧЕ-1992 в Швеции, хоть и не забил.
26. Стив Макманаман (Англия)
• 6 матчей на еврочемпионатах/1 гол.
• Полузащитник сделал себе имя в Ливерпуле, после чего дважды выиграл Лигу чемпионов с Реалом.
• Здорово сыграл на Евро-96, где сборная Англии дошла до полуфинала.
27. Манише (Португалия)
• 6 матчей на еврочемпионатах/2 гола.
• Опорный хавбек, победитель Кубка УЕФА-2002/03 и Лиги чемпионов-2003/04 в составе Порту.
• Его блестящий гол в ворота голландцев вывел Португалию в финал домашнего Евро-2004.
28. Лотар Маттеус (Германия)
• 11 матчей на еврочемпионатах/1 гол.
• Рекордсмен сборной Германии по проведенным матчам (150) и победитель ЧМ-1990.
• Универсальный футболист дебютировал за сборную ФРГ в 19 лет на победном ЧЕ-1980.
29. Гаиска Мендьета (Испания)
• 4 матча на еврочемпионатах/2 гола.
• Техничный испанский хавбек, который дважды добирался до финала Лиги чемпионов с Валенсией.
• Поразил ворота Югославии и Франции на Евро-2000, где сборная Испании дошла до 1/4 финала.
30. Антониос Никополидис (Греция)
• 9 матчей на еврочемпионатах.
• Провел 90 матчей за сборную Греции; выиграл 11 чемпионатов страны с Панатинаикосом и Олимпиакосом.
• На триумфальном для греков Евро-2004 этот кипер отстоял на ноль три матча, включая финал.
31. Майкл Оуэн (Англия)
• 7 матчей на еврочемпионатах/2 гола.
• Результативный нападающий забил 40 мячей в 89 матчах за сборную Англии, включая чудо-гол в ворота аргентинцев на ЧМ-1998.
• Забивал в финальных стадиях Евро-2000 и Евро-2004.
32. Робер Пирес (Франция)
• 7 матчей на еврочемпионатах/0 голов.
• Изобретательный полузащитник провел лучшие годы в Арсенале, в 1998-м выиграл домашний чемпионат мира.
• В финале Евро-2000 ассистировал Давиду Трезеге, который забил "золотой гол" в финале.
33. Карел Поборски (Чехия)
• 14 матчей на еврочемпионатах/2 гола.
• Скоростной креативный правый вингер становился чемпионом Чехии и Англии.
• Лучший момент на Евро это его блестящий победный гол в ворота Португалии в четвертьфинале Евро-96.
34. Карлес Пуйоль (Испания)
• 8 матчей на еврочемпионатах/0 голов.
• Самоотверженный защитник и прирожденный лидер; выиграл с Барселоной Лигу чемпионов в 2006, 2009 и 2011 годах.
• Сборная Испании пропустила с Пуйолем всего два мяча в пяти матчах на победном Евро-2008.
35. Маркос Сенна (Испания)
• 5 матчей на еврочемпионатах/0 голов.
• Лидер полузащиты Вильяреала в золотой период клуба и ключевой игрок сборной Испании на победном Евро-2008.
• Лучший момент на Евро: 11-метровый в четвертьфинальной серии пенальти с итальянцами на Евро-2008.
36. Дэвид Симен (Англия)
• 7 матчей на еврочемпионатах.
• Вратарь высочайшего класса, выиграл девять крупных трофеев в составе Арсенала.
• Лучший момент на Евро: сейв в серии пенальти против Испании в четвертьфинале Евро-96.
37. Жан Тигана (Франция)
• 5 матчей на еврочемпионатах.
• Идеально сочетал технику и выносливость, один из ярчайших полузащитников середины 80-х.
• Лучший момент на Евро: проход до лицевой линии и голевой пас на 119-й минуте в полуфинале Евро-1984.
38. Давид Трезеге (Франция)
• 7 матчей на еврочемпионатах/3 гола.
• Результативный форвард Ювентуса и Монако, забивавший в среднем по голу каждые два матча.
• Лучший момент на Евро: "золотой" гол, который принес Франции победу над Италией в финале Евро-2000.
39. Луис Фернандес (Франция)
• 8 матчей на еврочемпионатах/1 гол.
• Цепкий хавбек, который дополнял "волшебный квадрат" в полузащите сборной Франции, позволяя партнерам концентрировать на атаке.
• В победном финале Евро-1984 французы обыграли Испанию, где родился Фернандес.
40. Луиш Фигу (Португалия)
• 14 матчей на еврочемпионатах/2 гола.
• Элегантный португальский полузащитник, блистал в составе Барселоны и Реала.
• Лучшие достиджения на Евро: выход в полуфиналы Евро-2000 и Евро-2004.
41. Штеффен Фройнд (Германия)
• 4 матча на еврочемпионатах/0 голов.
• Неутомимый опорник, любимец болельщиков Шальке, Боруссии и Тоттенхэма.
• Провел четыре матча на победном Евро-96, но пропустил финал из-за травмы.
42. Ангелос Харистеас (Греция)
• 9 матчей на еврочемпионатах/4 гола.
• В 88 матчах за сборную Греции этот высокорослый нападающий забил 25 мячей.
• Забил сенсационный гол португальцам в финале Евро-2004, обеспечивший грекам золото.
43. Томас Хельмер (Германия)
• 9 матчей нна еврочемпионатах/0 голов.
• Универсальный защитник, участник двух финалов Евро, самый дорогой игрок Бундеслиги в свое время.
• Блестяще играл в обороне на Евро-96, когда Германия пропустила всего три мяча.
44. Кристиан Циге (Германия)
• 8 матчей на еврочемпионатах/1 гол.
• Левый полузащитник с трофеями в Германии, Англии и Италии; закрывал всю бровку и здорово бил штрафные.
• Забил первый гол немцев на Евро-96 после сольного прохода в матче с чехами.
45. Алан Ширер (Англия)
• 9 матчей на еврочемпионатах/7 голов.
• Мощный форвард, лучший бомбардир в истории английской премьер-лиги (260 голов).
• Стал топ-снайпером Евро-96, где забил пять мячей и помог Англии добраться до полуфинала.
46. Петер Шмейхель (Дания)
• 13 матчей на еврочемпионатах.
• Выдающийся вратарь, который помог Манчестер Юнайтед в 1999 году одновременно выиграть чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.
• Лучший момент на Евро: сделал множество сейвов в финале ЧЕ-1992 и был одним из лидеров сборной Дании, взявшей золото.
47. Владимир Шмицер (Чехия)
• 11 матчей нна еврочемпионатах/4 гола.
• Техничный и всесторонне развитый хавбек; забил за Ливерпуль в победном финале Лиги чемпионов 2005 года.
• Лучший момент на Евро: гол Шмицера в ворота россиян принес ничью, которая вывела чехов в плей-офф Евро-96.
48. Хави Эрнандес (Испания)
• 11 матчей на еврочемпионатах/1 гол.
• Легендарный плеймейкер, задававший тон игре Барселоны и сборной Испании в годы их безоговорочного доминирования.
• Лучший момент на Евро: вдохновил испанцев в 2008-м на первое за 44 года золото чемпионата Европы, а четыре года спустя вновь стал чемпионом.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что тренер сборной Португалии Сантуш объяснил причины поражения своей команды тем, что "Украина держала нас в напряжении всю игру".