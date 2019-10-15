34-летний Бари Алибасов младший попал в очередной скандал. Он избил свою любовницу, 28-летнюю Марию Клюеву, сообщает СтарХит.

О случившемся СМИ рассказал адвокат избитой любовницы Александр Бенхин. По его словам, в январе у Алибасова-младшего в Калининграде родилась дочь. И в это же время он нашел для себя в городе развлечение на стороне.

Вскоре Алибасов-младший с любовницей уехали в Москву, где сын известного продюсера стал избивать девушку с двойной силой. Хотя, по ее словам, побои начались едва ли не с первого дня их романа.

Сейчас Мария Клюева вернулась в Калининград, где написала заявление на Бари Алибасова-младшего. Но словам ее адвоката, после последнего избиения было зафиксировано 26 ударов тупым предметом.

Избитая любовница Алибасова-младшего. Фото: СтарХит

Бари Алибасов-младшний и его семья инцидент не комментируют.

Отметим, что сын музыкального продюсера участвовал в многомесячной истории с якобы отравлением его отца, который в итоге оказался жив и здоров.

Тогда же Алибасов-старший написал завещание.