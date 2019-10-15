Продление моратория на продажу земли с/х назначения поддерживают более половины опрошенных жителей Украины (57,2%). Также участники соответствующего соцопроса считают, что этот вопрос должен решаться на референдуме. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологического службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. Его цитирует Интерфакс-Украина.

В частности, большинство граждан Украины считают, в частности, что вопрос введения рынка земли и отмены соответствующего моратория на куплю-продажу нужно выносить на всенародный референдум. Четверть населения (24,4%) придерживаются мнения, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные опрошенные не определились с ответом.

Согласно данным соцопроса, 69,1% опрошенных приняли бы участие в таком референдуме, если бы он происходил в ближайшее к дате опроса воскресенье, 16% - не участвовали ли бы, а остальные опрошенные не определились с ответом.

Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (57,2% всех опрошенных или 64,4% тех, кто принял бы участие в референдуме).

Каждый четвертый из тех, кто принял бы участие в референдуме (25,1%) или 21,5% всех опрошенных проголосовали бы за введение рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Остальные опрошенные не определились с ответом.

В то же время, отношение городского и сельского населения к введению рынка земли сельскохозяйственного назначения значимо не отличается: проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения 56,3% городских жителей и 59,2% сельских жителей. Введение рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли поддержали бы 21,4% горожан и 21,9% сельских жителей, остальные опрошенные не определились с ответом.

В ходе исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Мы разбирались, почему у Зе решили повременить с продажей земли и как перепишут закон.

В сентябре от лица Минэкономразвития предложили вариант распродажи украинских черноземов. Самая скандальная идея от ведомства Тимофея Милованова - фактическое разрешение иностранцам на скупку наших угодий. В законопроекте прописано, что землю могут покупать украинские компании, но при этом им не запрещено иметь в учредителях иностранцев.

Такой вариант явно не устраивает агробизнесменов и они рассказали почему.