В России появился свой "Оргкомитет оппозиции", который выступает против формулы Штайнмайера, "сдачи Донбасса", но за признание Россией так называемых "ЛНР/ДНР". Об этом в Facebook написал известный священник РПЦ Всеволод Чаплин.

Он опубликовал "Заявление Оргкомитета оппозиции", в который вошли Всероссийский комитет защиты территориальной целостности страны, партии "Дело" и "Другая Россия", движения "Свободная Россия" и "Новороссия", "Коммунистическая партия Советского Союза", Координационное совещание оппозиции, движение "Левый Фронт", сообщество "Русская Миссия", партия "Росийский общенародный союз" (РОС), движение "Сталинский полк", движение "Честь и Родина", ОКП.

В заявлении речь идет о том, что в последнее время резко активизировались переговоры по Минским соглашениям, согласно которым Донбасс должен получить особый статус в составе Украины. Уточняется, что участники переговоров предварительно согласились взять за основу "формулу Штайнмайера", касающуюся порядка реализации этих соглашений, что должно быть официально принято на предстоящей "нормандской встрече" уже в ноябре.

Однако российский "Оргкомитет оппозиции" утверждают, что Кремль просто стремится минимизировать потери, связанные с т.н. "Л/ДНР", в плане отношений с Западом – "ведь западные санкции наносят значительный ущерб экономике России, угрожая стабильности российской власти".

"В Кремле вполне официально заявляли, что Россия поддерживает территориальную целостность Украины, и это означает, что ни о каком признании независимости "республик" не может быть и речи. Но совсем бросить их российские власти не могут, т.к. поражение "республик" чревато для них серьёзными внутриполитическими потерями. Поэтому "формула Штайнмайера", несмотря на то, что, по утверждению её автора, она была выработана без всякого участия России, может оказаться тем вариантом, который вполне устроит нынешнюю российскую власть", - сказано в заявлении.

По мнению российского "Оргкомитета оппозиции", украинская власть также готова работать по "формуле Штайнмайера", несмотря на протесты радикалов, которые "могут помешать реализации планов Зеленского по Донбассу, но перспективы нового Майдана пока что довольно смутные". В целом, предполагается, что сделка может быть реализована.

В своем заявлении "Оргкомитет оппозиции" утверждает, что такой сценарий не подходит многим жителям России и Донбасса.

"Если сегодня будет сдан Донбасс - мы вернемся в 90-е годы, когда нашу страну не пинал только ленивый. Если будет сдан Донбасс – погибнет уникальная лаборатория, в которой искренние воины и труженики создают смыслы для будущего всех славянских народов, включая российский. Если будет сдан Донбасс – очень скоро его превратят в плацдарм для наступления на наши рубежи", - говорится в сообщении.

Таким образом, "Оргкомитет оппозиции" выступает против "формулы Штайнмайера", особого статуса Донбасса в составе Украины, но за признание Россией т.н. "Л/ДНР", а также "полное восстановление прав сторонников единства с Россией- коммунистов, монархистов, русскоязычных людей в Украине" и влияния Запада и НАТО. Кроме того, сторонников этих идей призывают выходить на пикеты.

Скриншот: Facebook/Vsevolod Chaplin

Напомним, Пристайко заявил о кипрском сценарии для Донбасса, если не договоримся с Россией.

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