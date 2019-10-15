Верховный суд РФ уменьшил срок наказания гражданину Украины Константину Давыденко, осужденному за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Кроме того, украинца внесли в списки на обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сначала суд заменил Давыденко 10,5 лет колонии строгого режима на 7 лет из-за проблем со здоровьем и содействия следствию, как сказал его адвокат Дмитрий Динзе.

"Смягчил в связи с ухудшением здоровья (у него подозрение на диабет), положительных характеристик личности и помощи следствию", - объяснил защитник прессе.

Он обратил внимание на то, что Давыденко не заключал сделок со следствием, а только оказывал помощь.

Вскоре адвокат сообщил, что его подзащитный попал в список на новый обмен пленными с Украиной.

Напомним, Давыденко был задержан ФСБ России в Симферополе в феврале прошлого года.

Ранее "Страна" приводила заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко о том, что переговоры по поводу второго большого обмена пленными вошли в решающую фазу.