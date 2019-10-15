В авиакомпании-лоукостере Ryanair запускают прямые авиарейсы из Херсона в Краков с 21 декабря 2019 года. Они планируются два раза в неделю.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время брифинга после встречи с коммерческим директором компании Ryanair Дэвидом О’Брайаном в Киеве во вторник, 15 октября, передает Интерфакс-Украина.

С апреля 2020 года в Ryanair намерены начать летать по маршруту Львов-Будапешт.

Авиакомпания вышла на рынок Украины в 2018 году. Сначала Ryanair выполняла рейсы только из Киева (международный аэропорт "Борисполь") и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала выполнять рейсы из Харькова и Одессы.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 200 аэропортов, расположенных в 37 странах. В 2018 фингоду компания перевезла 130,3 млн чел. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.

Как сообщала "Страна", в лоукостере Ryanair подняли размер максимального сбора за услугу приоритетной посадки, а также перевозку малого багажа весом до 10 кг.

Напомним, что в авиакомпании Wizz Air уже запустили рейс Краков - Харьков.