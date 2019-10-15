Кабинет Министров на заседании 12 октября поручил провести аудит имущества Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", а также акционерным обществам "Укрзализныця" и "Укрпочта".

Об этом говорится в отчете о заседании правительства на его официальном сайте.

"Кабинет министров поручил НАК "Нефтогаз Украины", "Укрзализныце", "Укрпочте" и другим ключевым центральным органам исполнительной власти провести детальный анализ и аудит своих балансов, балансов своих дочерних предприятий и основанных ими субъектов хозяйствования и определиться относительно целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития. Имущество, которое будет определено как избыточное или непрофильное для деятельности - продать или сдать в аренду по рыночной цене прозрачным образом через ProZorro.Продажи", - сказано на сайте Кабмина.

Ранее "Страна" сообщала, что 18 октября впервые в Верховной Раде 9-го созыва проедут Час вопросов к правительству.

Также мы рассказывали, что в Кабмине предлагают отменить привязку к прожиточному минимуму почти всех выплат.