29-летняя украинская певица Кристина Герасимова, которая выступает под псевдонимом Луна, опубликовала на своей странице в Инстаграм фото, где она лежит голой в ванной.

Грудь певица закрывает скрещенными руками, а паховую область - ракушкой. Волосы у Луны гладко затесаны, на руках - длинные ногти телесного цвета.

В воде разбросаны лепестки роз, несколько цветков лежат рядом с ванной. На полу комнаты разбросаны ракушки.

Впрочем, не все подписчики Инстаграма Луны оценили ее наготу. "Девочка решили хайпануть", - отметили фанаты.

Фото: Луна Инстаграм

Ранее фото из ванной показала Светлана Лобода. Певица сделала снимок на Сардинии, где отдыхала летом. Правда, Лобода была не голой, а в черном белье.

Ранее мы публиковали откровенные фото, как певица Maruv обнималась с танцовщицами в Сочи.