В Днепре проседает жилой дом, расположенный в 100 метрах от общежития Днепровской политехники, которое 5 октября начало рушиться и сразу же было отселено. Также рядом с ним в целях безопасности перекрыли движение транспорта.

Теперь о беде заявили жильцы дома по проспекту Яворницкого, 7. По их словам, в доме сложилась критическая ситуация - он может начать проваливаться в любую минуту. В течение последних 20 лет на стенах квартир и лестничных клетках появляются все новые и новые трещины. Их постоянно латают и даже поставили металлические стяжки. Об этом сообщается на странице Независимой медийно-адвокатской группы.

В сообщении уточняется, что в терпящем бедствие доме 48 квартир, в которых проживают более 200 жильцов, которые очень боятся повторения трагедии, подобной произошедшей в Дрогобыче, когда внезапно обвалился целый подъезд жилого дома.

Напомним, после трагедии в Дрогобыче Зеленский обещал обязать новое правительство провести аудит всех жилых домов.